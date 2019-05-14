Nabil Dirar'dan sürpriz açıklama: Geri dönebilirim
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, geleceği hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı...
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, Fransa'da katıldığı bir programda Monaco'ya geri dönme ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.
Monaco'ya geri dönüp dönmeyeceği şeklindeki soruyu yanıtlayan Dirar, "Monaco'da Ligue 2'yi tanıdım, sonra Ligue 1'de oynadım. Bu kulüpte unutulmaz anılarım var. Geri dönüş neden olmasın." dedi.
Manchester City ile şampiyonluğa uzanan Pep Guardiola ile ilgili soruyu da yanıtlayan Dirar, "Guardiola'nın bazı tercihlerini anlayamıyorum. Kibirli biri olarak görüyorum. 2017'deki Monaco-Manchester City eşleşmesinde bizimle dalga etmişti." ifadelerini kullandı.
Dirar Fenerbahçe'ye Monaco'dan transfer olmuştu...
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