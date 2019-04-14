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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Nabil Dirar: Takımla ve taraftarla gurur duyuyorum

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Nabil Dirar: Takımla ve taraftarla gurur duyuyorum

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli futbolcular Nabil Dirar ve Elif Elmas derbi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular. 

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas, Galatasaray karşısında alınan beraberlikle ilgili, "İlk önce çok mutluyum. İlk kez böyle bir derbi yaşadım. Gol attığım için çok mutluyum. İnşallah bu seri böyle uzun seneler devam eder" diye konuştu. 

Elmas, attığı golden sonra, "Hiçbir şey hissetmedim sadece taraftara gittim" dedi. 

DİRAR: "SAVAŞTIK VE HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

Sarı lacivertli takımın Faslı futbolcusu Nabil Dirar, maçta takımının 10 kişi kalmasına rağmen puan almasının önemine değinirken, "Çok zor bir sezon geçiriyoruz, o yılın en önemli maçını kazanmak istiyorduk. Bu kulübün imajını en iyi şekilde yansıtarak kazanmak istiyorduk. Bu maç bu sezonu affettirecek bir maç olacaktı. 10 kişi kalmamıza rağmen pozisyonlar yakaladık. 10 kişi kaldığımızı düşünürsek iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.  
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonu sahaya inerek oyuncuları tebrik etmesiyle ilgili de Dirar, "Geldi ve bizi tebrik etti. Kolay maç değildi. O da bunu söyledi. 10 kişi iyi savaştık ve her şeyimizi verdik. Takımımla ve taraftarımızla gurur duyuyorum. Bize çok yardımcı oldular. Tüm sezon bize büyük destek oldular ancak bugün daha büyük ateşli bir destek verdiler" şeklinde konuştu.

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