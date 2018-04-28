Nabil Dirar, Kasımpaşa maçında yok
Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.
Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Alper Potuk'un görev yapması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın ekibi bu kritik mücadeleyi kazanarak yarıştan kopmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado
Kasımpaşa muhtemel 11'i: Eray, Popov, Omeruo, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok, Mensah, Trezeguet, Diagne
Yorumları Göster
Yorumları Gizle