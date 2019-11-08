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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Nabil Dirar: Fenerbahçe’nin gerçek yüzünü sonraki maçlarda göstereceğiz
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Futbol
DHA
08.11.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

Nabil Dirar: Fenerbahçe’nin gerçek yüzünü sonraki maçlarda göstereceğiz

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Nabil Dirar: Fenerbahçe’nin gerçek yüzünü sonraki maçlarda göstereceğiz

Nabil Dirar, "Bugün en iyi seviyemizde değildik ama 3 puan önemliydi’’ dedi.Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli ekibin Faslı futbolcusu Nabil Dirar açıklamalarda bulundu.

Bugün en iyi maçlarından birini çıkaramadıklarını ancak 3 puanı hanelerine yazdırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Dirar, "Kayseri maçında çok pozisyona girdik ama golü atmayı başaramamıştık. Bugün en iyi seviyemizde değildik ama 3 puan önemliydi. Daha iyisini yapmak istiyoruz ve maksimum puanları almak istiyoruz" dedi.

"DAHA İYİSİ İÇİN ÇABALAMAM GEREKİYOR"
Dirar, sağlık ekibine teşekkür ederek, "1 ay sakat sakat oynamıştım. Çalışarak tekrardan geri döndüm. İlk 11 olmasa da sahaya çıkma fırsatı buldum. Daha iyisi için çabalamam gerekiyor ve gelecek için açıklarımı kapatmam lazım" diye konuştu.

"ÇALIŞIRSANIZ KARŞILIĞINI ALIRSINIZ"
Sahada mücadele etmekten kaçınmadığını dile getiren Dirar, "Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Kulüpte benden mutlu bende uzattığım için mutluyum. Umarım gelecek dönemlerde daha iyi şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI BİZİZ"
Faslı futbolcu, yeterince puan kaybettiklerini düşündüğünü dile getirerek şunları söyledi: "Belki rakibi küçümsedik, konsantrasyon azdı. Bu hataları düzeltirsek şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Fenerbahçe’nin gerçek yüzünü bir sonraki maçlarda göstereceğiz. Kontra atak golleri yedik çoğunlukla. Ben bunları konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum."

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