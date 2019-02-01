Nabil Dirar: "Birlik olmayı başardık"
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Takımın öz güveninin arttığına vurgu yapan Dirar, büyük bir takım olduğumuzun da altını çizdi.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli isim, “Kendimden ve takımdan son derece memnunum. Hocamızın bana verdiği güven beni mutlu ediyor. Saha içindeki özgürlüğümüz kıymetli bir durum. Saha içinde olduğum müddetçe maksimumumu yapmaya çalışıyorum. Takım içindeki dengeyi sağlamaya gayret gösteriyorum. Şu anda işler iyi gidiyor. Birlik olmayı başardık. Saha içinde ne yaparsak yapalım birlikte yapmaya çaba gösteriyoruz. Konsantrasyonumuz üst düzeyde. Kötü durumda olduğumuzu biliyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için Allah’ın da yardımıyla çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz ve bu çalışmalarla daha iyi bir noktaya geldik. Umuyorum kalan maçlarda alabileceğimiz en fazla puanı alacağız.” dedi.
Puan tablosunda üst sıralara çıktıkça öz güvenin arttığını belirten Nabil Dirar, “Bu saha içinde net gözüküyor. Herkes daha rahat hissediyor. Daha az baskı var üzerimizde. Biz büyük bir takımız. Büyük bir takım buralarda olmayı hak etmez. Zor biri durumun içindeydik ama Allah’a şükürler olsun şu an her şey gayet yolunda. İyi bir takım olmayı başardık adım adım. Saha içinde herkes her şeyini ortaya koyuyor. Zaten bu net bir şekilde gözüküyor.” diyerek sözlerini tamamladı.
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