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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.02.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Nabil Dirar: "Birlik olmayı başardık"

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Nabil Dirar: "Birlik olmayı başardık"

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Takımın öz güveninin arttığına vurgu yapan Dirar, büyük bir takım olduğumuzun da altını çizdi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli isim, “Kendimden ve takımdan son derece memnunum. Hocamızın bana verdiği güven beni mutlu ediyor. Saha içindeki özgürlüğümüz kıymetli bir durum. Saha içinde olduğum müddetçe maksimumumu yapmaya çalışıyorum. Takım içindeki dengeyi sağlamaya gayret gösteriyorum. Şu anda işler iyi gidiyor. Birlik olmayı başardık. Saha içinde ne yaparsak yapalım birlikte yapmaya çaba gösteriyoruz. Konsantrasyonumuz üst düzeyde. Kötü durumda olduğumuzu biliyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için Allah’ın da yardımıyla çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz ve bu çalışmalarla daha iyi bir noktaya geldik. Umuyorum kalan maçlarda alabileceğimiz en fazla puanı alacağız.” dedi.

Puan tablosunda üst sıralara çıktıkça öz güvenin arttığını belirten Nabil Dirar, “Bu saha içinde net gözüküyor. Herkes daha rahat hissediyor. Daha az baskı var üzerimizde. Biz büyük bir takımız. Büyük bir takım buralarda olmayı hak etmez. Zor biri durumun içindeydik ama Allah’a şükürler olsun şu an her şey gayet yolunda. İyi bir takım olmayı başardık adım adım. Saha içinde herkes her şeyini ortaya koyuyor. Zaten bu net bir şekilde gözüküyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

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