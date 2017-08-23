Muzzi Özcan'dan uyuşturucu iddialarına yanıt

Özcan, hakkında çıkan uyuşturucu kullandığı, Emre Mor'u uyuşturucuya alıştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi "Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'na bu maddeyi Milli Takım kampında denettirdiğim yalan, kaldı ki hayatında kendisini sadece iki kere gördüğünüz bir insandan nasıl bir madde alabilirsiniz? Emre Mor ile uzun zamandır beri aile gibi yaşıyoruz, onu her türlü zararlı şeylerden korumaya özen gösterdim. Sadece Emre'ye değil, ailesine de her türlü desteği verdim. Emre'nin kariyerinin kısa zamanda bu kadar başarılı olmasının arkadasında bizim doğru ve profesyonel çalışmalarımız var. Hakkımda çıkan ve itibarımı zedelemeye çalışılan tüm haberler Emre'yi benden koparmak için yapılmıştır." dedi.

"GEVŞEMEK İÇİN KULLANDIM"

Özcan, "Bahsedilen madde uyuşturucu değil nikotindir ve tüm İskandinavya'da her yerde bulunur. Yoğun stres altında iken biraz gevşemek için kullandığım doğrudur. Kaldı ki Avrupa'da birçok futbolcu ve işadamı da kullanır. Gerekli görülürse kan tahlili yaptırıp kanımda uyuşturucu madde olup olmadığını tespit edebilirler" dedi. İddialarla ilgili hukuki süreç başlattığını söyleyen Özcan, "Basına yansıyan bu haberlerin Emre gibi başarılı bir futbolcuya zarar vermesini istemiyorum. Tek arzum Emre Mor'un dünya ve Türk futboluna en iyi şekilde hizmet etmesidir" diye konuştu.

O VAHİM İDDİALAR NEYDİ?

Fenerbahçe ve Milan'ın transfer gündeminde olan Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Akşam gazetesinde şok iddialar yer almıştı.

Muzzi Özcan'ın, menajerliğini yaptığı pek çok sporcuyu 'snus' isimli bir madde kullanmaya teşvik ettiği, Emre Mor'un da bu maddeyi kullananlardan olduğu iddia edilmişti.

Mor'un Snus krizine girdiği zaman mutlaka kullanma ihtiyacı duyduğu, hatta bir keresinde Milli Takım kampında Hakan Çalhanoğlu'na da denettikleri iddiası yer almıştı.