Muzaffer Bilazer: "Taylan Antalyalı'nın gitmesi de kalması da..."

Erzurumspor ile olan bağlarının hiçbir zaman kopmadığını dile getiren tecrübeli antrenör, "Milli takımda bir şeyler ispat ettik. Erzurumspor’la 22 yıllık bir bağım var; ben bu kulübe 1997 yılında geldim, 2000 yılında futbolcu olarak ayrıldım ama o gün bugündür bu kulübün içerisindeyim. Yıllar sonra da tekrar profesyonel anlamda antrenör olarak, teknik direktör olarak tekrar Erzurumspor’a geldim. Futbolu bıraktıktan sonraki süreç içerisinde 7 yıldır antrenörlük yapıyorum, bunun 5 yılı Tolunay hocayla beraber, son 2 yılı da milli takımlarda. Erzurumspor’da olan futbolcu geçmişimiz de bizi her zaman burada bir şekilde gündemde tutuyordu, Erzurumspor’a teknik direktör olmak her zaman hedeflerimizin arasındaydı. Bu süreçte Allah nasip etti, bu yıl iyi bir süreçti, inşallah iyi olur" ifadelerini kullandı.



"SÜPER LİG’E DÖNME ZORUNLULUĞUMUZ VAR"



Dezavantajları en aza indirgeyerek yeniden Süper Lig’e çıkmak istediklerini belirten Bilazer, "Süper Lig’den düşen takımların ligden getirdiği avantajların yanında dezavantajları da olabiliyor. Biz bu dezavantajları en aza indirgemeye çalışıyoruz, avantajlarımızı da bir şekilde bu lige taşımak istiyoruz. Bununla ilgili yüzde 50, yüzde 60 kadroyu korumak istiyorduk ama biliyorsunuz ki Süper Lig’den düştüğünüz zaman oyuncuların kalması, devam etmesi konusunda bazı zorluklar yaşayabiliyoruz, onları aşmaya çalışıyoruz. Yabancı sayısı, statüsü, koşulların bize getirdiği birtakım kararlar da haliyle oluyor. Ama oradaki oyunculuk değerlerini bu lige taşıyıp bu ligin içerisindeki önemli oyuncu grubunu da buraya katıp, genç oyuncuları da kadroya adapte etmek istiyorum. Bir iki tane genç oyuncuyu kadroya kattık, daha da katmayı planlıyorum. En kısa sürede geri dönme zorunluluğumuz var. Çünkü şehir ve taraftar, bu sene Süper Lig’e ne kadar yakıştığını gösterdi. Erzurumspor’un bu ülkede futbol anlamında da önde gelen kulüpler arasında olması gerekiyor. Biz de bu konuda kulübe yardımcı olacağız" açıklamasında bulundu.



"SON BEŞ YILDA 4’ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"



Muzaffer Bilazer, konuşmasında, Erzurum’un hem şehir hem taraftar hem de kulüp olarak ciddi bir potansiyeli olduğunu vurguladı. Bilazer, "1’inci Lig’de hiçbir şey kğıt üstündeki gibi olmuyor. Bazen en iddialı takımlar sezonu çok zorluklarla kapatıyor, bazen ilk on maçı kazanan takımlar ligin sonunda belki play-off’u zorlayamıyor. Öncesini öngörmek çok kolay değil ve bunu biliyoruz. Bunun zorlukları var ama bizlerin de birtakım avantajları var; Erzurum şehrinin bir potansiyeli, bir dinamizmi var. Bundan dolayı motivasyon anlamında, kadro değişkenliğine daha erken uyum sağlayabileceğimizi düşünüyorum, buna inanıyorum. Bu konuda da zaten şehre mesajlarımızı verdik. Taraftarımız, camiamız, küme düşen bir takım değil de şampiyonluğa oynayan bir takım algısına sahip. Zaten son dört yılda 3 şampiyonluk yaşadık, son beş yılda da 4’üncü şampiyonluğumuzu yaşamak istiyoruz" dedi.



"BİRÇOK OYUNCUMUZA TEKLİFLER VAR"



Takımdaki birçok oyuncu için transfer teklifleri aldıklarını doğrulayan Muzaffer Bilazer, "Bununla ilgili daha önce de söyledim; şu anda halihazırda hepsi bizim oyuncumuz. Sehic’in de Taylan’ın da İbrahim’in de kalmasını istiyoruz. Ama Sehic çok özel bir oyuncu hem kalecilik anlamında hem karakter anlamında. Tabii Bosna Hersek Milli Takımı’nın kalecisi. Önemli bir kaleci grubunun önünde oynayan bir kaleci. Biz onun kalması noktasını kendisiyle görüştük. Onun da hem kalma hem gitme yönünde hamleleri olabilir ama burayı çok seviyor, kulübü çok seviyor, yönetimi çok seviyor, şehir de onu çok seviyor. İnşallah kalır, diyelim" ifadelerini kullandı.





"TAYLAN’IN GİTMESİ DE KALMASI DA BİZİM İÇİN BİR FIRSAT"



Taylan Antalyalı’nın transfer durumuna açıklık getiren Erzurumspor’un teknik patronu, "Taylan ile ilgili birtakım gelişmeler oluyor fakat şu an çok net değil, şu an bizim antrenmanlardaki oyuncumuz. Taylan’ın güzel bir hikayesi oldu Erzurumspor’la. Ayrılsa dahi gelecekte bir araya gelmesi gereken iki isim gibi Erzurumspor ve Taylan. İnşallah bizde kalır ama giderse de Taylan bu kulüple, bu şehirle özdeşleşmiş, kimliği olan bir oyuncu olarak gidecektir. Taylan’ın gitmesi de kalması da bizim için bir fırsat gibi duruyor" şeklinde konuştu.



"OBERTAN İLE İMZA AŞAMASINDAYIZ"



Gabriel Obertan ile anlaşma konusunda mesafe kat ettiklerini belirten tecrübeli antrenör, "Şu anda son durumu imza aşamasındayız. Obertan’ın oyunculuk değerleri, kariyeri çok yüksek çok profesyonel. Geçen sene bir sakatlık yaşadı. Saha içerisinde sahip olduğu birtakım özellikler var; bu özellikleri daha yukarı nasıl taşıyabiliriz, etrafındaki oyunculara nasıl dokunabiliriz? Kendisini takımda çok görmek istiyorum, şehir de çok seviyor. Eğer takımımızda görürsek çok büyük bir kazancımız olacak gibi duruyor hem oyunculuk hem profesyonel olarak" dedi.



"EN AZ 3-4 OYUNCU DAHA KADROYA KATACAĞIZ"



Transfer sürecinde kadrolarına oyuncular katmaya devam edeceklerini ifade eden Bilazer, "En başta kadroyu elimize aldığımızda şöyle şöyle olur diyoruz ama süreç içinde ya da koşulların getirdiği birtakım değişimler oluyor. Haliyle bu tarz kararları bazen güncelliyoruz. İlk başta sekiz, dokuz dedik ama bazı oyuncuların belirsizliği, gidecek olması bunu değiştiriyor. Şu anda üç dört tane daha oyuncu katacağız, sonra kamp süreci içinde ve hazırlık maçlarından sonra da görebileceğimiz bir eksiklik olursa tekrar oyuncu katma durumu olabilir tabii, ayrılma olursa o da farklı kararları gerektirebilir. Bu süreç Ağustos’un sonuna kadar gider gibi duruyor, biliyorsunuz transfer süreci en zor, yönetilmesi en değerli süreçtir. Bu konuda çok hata yapmak istemiyoruz çok da sabırsız olmak istemiyoruz, adım adım sağlıklı gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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