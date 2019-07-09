"Mutluyum, kalmak istiyorum"
Beşiktaş’ta takımdaki geleceği belirsiz olan 35 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirildi.
Futbol Direktörü Ali Naibi ile konuşan Ricardo Quaresma, kendisinin ve ailesinin Türkiye’de mutlu olduğunu belirterek, “Kalmak istiyorum. Ancak istenmiyorsam, ABD ya da İspanya’ya gidebilirim” dedi.
BEŞİKTAŞ yönetimi, takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma’yı görüşme odasına çağırıldı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Portekizli yıldız futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirirken, 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ta kalmaya devam etmek istediğini belirtti. “Ben ve ailem Türkiye’de yaşamaktan mutluyuz” diyen Quaresma, “Kalmak istiyorum. Ancak istenmiyorsam da gidebilirim. ABD ve ya da İspanya’ya transfer olabilirim Hakkımda verilecek her karara saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.
‘Yıllık ücretini düşür’
QUARESMA ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Beşiktaş yönetiminin bir durum değerlendirmesi yapacağı ve bunun sonucunda deneyimli futbolcunun takımdaki geleceği hakkındaki kararın belli olacağı öğrenildi. Siyah beyazlıların, yıllık 2,1 milyon Euro kazanan Ricardo Quaresma’dan mali durumlar nedeniyle fedakârlık yapmasını istediği belirtildi. Bununla birlikte Q7’nin yıllık ücretinde indirime gitmesi halinde opsiyonlu olarak yeni bir mukavele yapılabileceği ifade edildi. Quaresma’nın geçen sezonun devre arasında da geleceği konusunda soru işaretleri yaşanmıştı. Portekizli, gitmek istediği Porto’dan olumlu teklif alamayınca Beşiktaş’ta kalmıştı.
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