Mutlu son göremeyen başkan yok
Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz...
1996’dan bu yana sırasıyla Galatasaray’da görev yapan son 9 başkan... Bu başkanların ortak yanı, tamamının en az 1 sezon şampiyonluk görmüş olmaları. Kulübün son patronu Cengiz, ikinci sezonunda ikinci şampiyonluğunu yaşıyor. Böylece Sarı- Kırmızılı kulübün başarı geleneği, baştaki isim kim olursa olsun devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle