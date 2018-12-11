Müthiş rakam... İşte Cocu'nun tazminatı!
Fenerbahçe'den gönderilen Teknik Direktör Cocu'nun tazminatıyla ilgili flaş bir iddia geldi.
Cocu’nun sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedildiği için Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik adama 3 yıllık maaşı ve hakedilmese de şampiyonluk primlerini ödeyeceği öne sürüldü.
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen Phillip Cocu'nun görevine son verildiği 1 yıllık maaşının kendisine ödeneceği yazılıp çizilmişti.
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Ancak müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cocu'nun sözleşmesinde, sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedilirse 3 yıllık maaşı ile birlikte takım şampiyon olmasa da şampiyonluk primlerinin de ödeneceğinin yazılı olduğu iddia edildi. Cocu'nun 1 yıllık ücreti ise 3 milyon Euro... (Takvim)
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