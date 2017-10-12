Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve milli takımda attığı gollerle hem değerini katlayanhem de taliplilerini arttıran Cenk Tosun, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

Cenk için sezon başında yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifi geri çevrilen Crystal Palace'ın devre arası da kapıyı çalacağı, Newcastle United'ın da golcü oyuncunun maçlarını izleyip beğendiği belirtiliyordu.

Takımın en önemli gol umudunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan siyah-beyazlılar, hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalara başladı.

Kartal, Cenk'i 20 milyon Euro dolayında bir bedele satması halinde gelen parayı iki önemli isme harcayacak. Yönetimin santrfor olarak aklındaki ilk isim Vincent Aboubakar.

Geçen sezon siyah-beyazlı takımda kiralık oynayıp beğenilen, bu sezon da gollerini sürdüren Kamerunlu futbolcunun geri döndürülmesi olası. Beşiktaş; Porto ve Lorient'in ortaklaşa haklarına sahip olduğu Aboubakar için şartları zorlayacak. Cenk'in parasının harcanacağı diğer isim ise Talisca.

Benfica ile pazarlıklara başlamaya hazırlanan Beşiktaş, sıcak para girişiyle Brezilyalı'nın bonservisini almayı planlıyor.

Özellikle alternatif forvet konusunda scout ekibiyle ortaklaşa hareket edildiği ve bazı genç oyuncular üzerinde durulduğu da belirtiliyor. (Sözcü)