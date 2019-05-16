Müthiş ortaklık! Mesut Özil ve Amine Gülşe...

7 Haziran’da Istanbul’da hayatlarını birleştirecek olan Dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Arsenalli Mesut Özil ile nişanlısı eski Türkiye güzeli Amine Gülşe, birlikte müthiş bir ortaklığa imza attı.

Özil ile Gülşe İngiliz kozmetik devi Citizen Cosmetics Limited’e eşit hissedar olarak ortak oldu. İngiltere Premier League’ın en gözde oyuncularından Mesut Özil’in sosyal medyada 80 milyon, Amine Gülşe’nin ise 1.8 milyon takipçisi bulunuyor. Ortaklık görüşmelerini ve anlaşmasını Mesut Özil’in avukatlığını ve danışmanlığını yapan Dr. Erkut Söğüt bizzat gerçekleştirdi.

Dr. Erkut Söğüt anlaşmanın ardından ‘Mesut yatırımlarında çeşitliliğe giderken, kozmetik branşına girmekte kalmayıp, Citizen Cosmetics Limited markasına değer katacak ortaklığı gerçekleştirdik. Hem profesyonel hem de kişisel olarak güzelliğe ilgisi aşikar olan Amine, Citizen’in “Smart Girls Get More” (Zeki kızlar daha fazla şeye sahip olur) kampanyasının da bir parçası olacak. Bilindiği gibi Amine ile Mesut son dönemde Türkiye’de en çok tanınan ve konuşulan çift olarak dikkat çekiyor.

Citizen Cosmetics Başkanı ve CEO’su Tariq Khan ise ortaklıkla ilgili “Mesut ve Amine’nin Citizen Ailesi’ne katılmaları bizi heyecanlandırırken, bize olan güvenlerinden dolayı çok mutlu olduk. Yatırım hamlelerinin zamanlaması harikaydı zira bizler CTZN Kozmetik markasını tanıtırken Amine ile birlikte çalışma fırsatımız doğdu. Böylelikle “Smart Girls Get More” (Zeki kızlar daha fazla şeye sahip olur) kampanyasıyla birlikte Amine’nin favori renkli kozmetik ürünleri tüketiciyle buluşacak.

Aleena, Aleezeh ve Naseeha Khan tarafından kurulan Citizen Cosmetics Limited (www.citizencosmetics.com) İngiltere merkezli bir kozmetik şirketidir. Üç kız kardeş geniş ten renklerine hitap eden renkli akışkan kozmetik ürünleri yaratmak için yola çıktılar. Bunu yaparken sadece Vegan ve Vejetaryan formüller kullandılar. Şirketin ana tüketici markası CTZN Cosmetics Italya’da üretiliyor ve ilk kez dün piyasaya sürülmeye başlandı. Daha büyük bir kitleye hitap edecek “Smart Girls Get More” markası ise (www.sggmcosmetics.com) ise Polonya’da üretilmekte. İki marka da Avrupa Birliği standartlarına uyugun şartlarda üretilmektedir.