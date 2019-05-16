Müthiş ortaklık! Mesut Özil ve Amine Gülşe...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMüthiş ortaklık! Mesut Özil ve Amine Gülşe...
GeriFutbol Müthiş ortaklık! Mesut Özil ve Amine Gülşe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik
16.05.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

Müthiş ortaklık! Mesut Özil ve Amine Gülşe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müthiş ortaklık! Mesut Özil ve Amine Gülşe...

7 Haziran’da Istanbul’da hayatlarını birleştirecek olan Dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Arsenalli Mesut Özil ile nişanlısı eski Türkiye güzeli Amine Gülşe, birlikte müthiş bir ortaklığa imza attı. Özil ile Gülşe İngiliz kozmetik devi Citizen Cosmetics Limited’e eşit hissedar olarak ortak oldu. Ortaklık görüşmelerini ve anlaşmasını Mesut Özil’in avukatlığını ve danışmanlığını yapan Dr. Erkut Söğüt bizzat gerçekleştirdi.

7 Haziran’da Istanbul’da hayatlarını birleştirecek olan Dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Arsenalli Mesut Özil ile nişanlısı eski Türkiye güzeli Amine Gülşe, birlikte müthiş bir ortaklığa imza attı.

Özil ile Gülşe İngiliz kozmetik devi Citizen Cosmetics Limited’e eşit hissedar olarak ortak oldu. İngiltere Premier League’ın en gözde oyuncularından Mesut Özil’in sosyal medyada 80 milyon, Amine Gülşe’nin ise 1.8 milyon takipçisi bulunuyor. Ortaklık görüşmelerini ve anlaşmasını Mesut Özil’in avukatlığını ve danışmanlığını yapan Dr. Erkut Söğüt bizzat gerçekleştirdi.

Dr. Erkut Söğüt anlaşmanın ardından ‘Mesut yatırımlarında çeşitliliğe giderken, kozmetik branşına girmekte kalmayıp, Citizen Cosmetics Limited markasına değer katacak ortaklığı gerçekleştirdik. Hem profesyonel hem de kişisel olarak güzelliğe ilgisi aşikar olan Amine, Citizen’in “Smart Girls Get More” (Zeki kızlar daha fazla şeye sahip olur) kampanyasının da bir parçası olacak. Bilindiği gibi Amine ile Mesut son dönemde Türkiye’de en çok tanınan ve konuşulan çift olarak dikkat çekiyor.

Citizen Cosmetics Başkanı ve CEO’su Tariq Khan ise ortaklıkla ilgili “Mesut ve Amine’nin Citizen Ailesi’ne katılmaları bizi heyecanlandırırken, bize olan güvenlerinden dolayı çok mutlu olduk. Yatırım hamlelerinin zamanlaması harikaydı zira bizler CTZN Kozmetik markasını tanıtırken Amine ile birlikte çalışma fırsatımız doğdu. Böylelikle “Smart Girls Get More” (Zeki kızlar daha fazla şeye sahip olur) kampanyasıyla birlikte Amine’nin favori renkli kozmetik ürünleri tüketiciyle buluşacak.

Aleena, Aleezeh ve Naseeha Khan tarafından kurulan Citizen Cosmetics Limited (www.citizencosmetics.com) İngiltere merkezli bir kozmetik şirketidir. Üç kız kardeş geniş ten renklerine hitap eden renkli akışkan kozmetik ürünleri yaratmak için yola çıktılar. Bunu yaparken sadece Vegan ve Vejetaryan formüller kullandılar. Şirketin ana tüketici markası CTZN Cosmetics Italya’da üretiliyor ve ilk kez dün piyasaya sürülmeye başlandı. Daha büyük bir kitleye hitap edecek “Smart Girls Get More” markası ise (www.sggmcosmetics.com) ise Polonya’da üretilmekte. İki marka da Avrupa Birliği standartlarına uyugun şartlarda üretilmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Göztepe'de Bursaspor maçı hazırlıkları

Gündemi sarsan iddia! Usame Bin Ladin...

Nowitzki, Çin 2019'un Global Elçisi Oldu

Son Dakika: Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı için karar!