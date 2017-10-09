Müthiş iddia... Tudor o takımın başına mı geçiyor!

Hırvatistan’da gergin bir bekleyiş var… Finlandiya beraberliği sonrasında Ante Cacic’in görevine son veren Hırvat Futbol Federasyonu yerine geçici olarak Zlatko Delic’i getirdi. Fakat Dünya Kupasına gidilse de, gidilmese de yola Delic’le devam edilmeyecek. Yerine daha tecrübeli ve kendini kanıtlamış bir isim getirilecek.

Hırvat basını zaten bir süredir bu görev için Igor Tudor’un adını yazıyordu. Şimdi ise iddialar daha da güçlendi. Hırvat Futbol Federasyonu’nun Tudor’a teklif götürdüğü, Tudor’un da düşünmek için zaman istediği iddia edildi. Sloboda Dalmacija ve 24 Sata gazeteleri ilerleyen günlerde milli takım teknik direktörünün netleşeceğini iddia etti. (Fotospor)

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