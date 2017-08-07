Müthiş iddia: Şenol Güneş, Quaresma'dan korkuyor!

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki mağlubiyetini değerlendiren Derelioğlu, Marcelo'nun gidişinin Beşiktaş'ı çok etkilediğinin altını çizen Derelioğlu, "Beşikaş sezon açılışını sancılı yaptı. Geçen seneden takımın üzerinde yeller esiyor. Beşiktaş'ın bildiğimiz etkili ve akıcı oyunu, rakibi ilk 30 dakikada boğan baskısı ile maçın hakimiyetini elinde tutan takımdan eser yoktu. Talisca'nın dün olmaması bu durumda etkili olabilir, ama bu bahane olmamalı. Her ne kadar Pepe gibi bir yıldız alınsa da Marcelo'nun gidişi takımı çok etkilemiş"

"ŞENOL GÜNEŞ, QUARESMA'DAN KORKUYOR"

"Fofana ile Traore, Beşiktaş orta sahasını çok zorlardı ve Oğuzhan ile Tolgay'a adım attırmadı. Beşiktaş'ta dün sahanın en iyisi tek golü atan Cenk'ti. Quaresma da bence sahanın en kötü ismiydi. Şenol Güneş sanırım Portekizli oyuncuyu oyundan çıkarmaktan korkuyor. Yoksa Quaresma'nın 90 dakika sahada kalmasının hiçbir nedeni yok." şeklinde konuştu.