Müthiş iddia... Lionel Messi, serbest kalabilir!

Geçen ay Barcelona ile sözleşme yenileyen Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yaz aylarında Manchester City ile anılan Arjantinli futbolcunun, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi ve Barcelona'nın La Liga'dan atılması durumunda serbest kalacağı öne sürüldü.

İspanya'da yayın yapan gazetelerden El Mundo, bu habere ilk sayfasında yer verdi. NTV Spor'da yer alan habere göre Messi, Barcelona ile sözleşme uzatırken serbest kalma bedeli 700 milyon Euro olarak belirlenmişti. Ancak El Mundo'nun iddiasına göre Katalonya'nın bağımsızlığını ilanı ve Barcelona'nın La Liga'dan atılması durumunda serbest kalma bedelsiz olarak gerçekleşecek.

El Mundo, "Messi'nin yeni sözleşmesinde 'Futbolcu, Barcelona'nın İspanya, Fransa, İngiltere veya Almanya Ligi'nin parçası olması halinde oynamaya devam eder. Aksi halde bedelsiz serbest kalma hakkına sahiptir' ifadesi yer alıyor. Katalonya'nın bağımsızlık ilanı gerçekleşir, İspanya tarafından tanınır ve Barcelona La Liga'dan atılırsa Messi bu maddeyi işleme alarak bedelsiz serbest kalabilir" diye yazdı.

TEBAS AÇIKLAMIŞTI

La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi durumunda kulüplerin tavrının önemli olacağını açıklamıştı. Tebas, 'Katalonya tek taraflı bağımsızlığını ilan ederse kulüpleri acil olarak toplantıya çağıracağım. Bağımsızlığı destekleyen her kulüp La Liga dışında kalacak. Bizim görevimiz herkesi dinlemek fakat yönetmeliğin şartlarını da yerine getirmek zorundayız.'' ifadelerini kullanmıştı.

Katalan takımlarından Barcelona, Espanyol ve Girona La Liga'da, Reus, Gimnastic de Tarragona ve Barcelona B ise 2. ligde mücadelesine devam ediyor. (Habertürk)