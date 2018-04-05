Müthiş iddia... Burak geri dönüyor!
Trabzonspor'un milli golcüsüyle ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bu sezon golcüleri Negredo ve Love'dan verim alamayan Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz ismi gündemde... Geçen yaz döneminde teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisinin transferini istemişti. Ancak yönetim, taraftar baskısından dolayı Güneş'in bu talebi gerçekleştirememişti.
Gelecek sezonda da takımın başında olmayı hedefleyen tecrübeli teknik adamın transfer listesinin başında Burak Yılmaz var. Siyah beyazlı yönetim, Trabzonspor'da bu sezon ligde attığı 20 golle kalitesini ispatlayan Burak'la görüşmelere başlayacak. Bordo mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a geri dönmek istediği yönünde iddialar öne sürüldü.
O FORMAYI TERLETMİŞTİ
Burak, 2007-2008 sezonunda siyah beyazlı formayı terletmişti. Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan deneyimli golcünün Beşiktaşlı taraftarlarla yıldızı barışamadı. (Sözcü)
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