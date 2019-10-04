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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Jesse Marsch'ın geri dönüşü getiren konuşması olay oldu
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Futbol
04.10.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Jesse Marsch'ın geri dönüşü getiren konuşması olay oldu

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında İngiliz ekibi Liverpool sahasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 4-3 mağlup etmiş, ancak Avusturya ekibi'nin 3-0'dan maçı 3-3 getiren performansı çok konuşulmuştu.

Liverpool ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken, Avusturya ekibi ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 15 dakikada attığı 3 golle skoru 3-3'e getirdi.

Liverpool 69. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golüyle zorda olsa maçtan galip ayrılmayı başardı.

Salzburg, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'a 5 yıl sonra ilk kez evinde oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında 3 gol başarısı atma başarısını gösteren takım oldu.

Salzburg'un 3-0 yenik bitirdiği ilk yarının ardından yaptığı geri dönüş ise çok konuşuldu.

Bu müthiş geri dönüşün mimarının ise Salzburg Teknik Direktörü Jesse Marsch olduğu ortaya çıktı.

Marsch'ın devre arasında soyunma odasında oyuncularına yaptığı sert ve motivasyon dolu konuşmanın bu geri dönüşü getiren en büyük faktör olduğu ifade ediliyor.

İşte Marsch'ın sözleri...

Marsch, soyunma odasında oyuncularına ''Kaç tane faul yaptık? 2 mi? Lanet olasıca bir hazırlık maçı oynamıyoruz, burası Şampiyonlar Ligi! Daha fiziksel ve sert oynamalıyız. Van Dijk'a karşı daha acımasız olun. Çok güçlüler belki evet ama saygıyı biraz fazla abartıyorsunuz. Buraya öylesine gelmedik, bunu göstermek zorundayız! Hala söyleyecek birkaç sözümüz var. Hadi bunu gösterin...'' sözleriyle seslendi. 

Klopp: 'Kulüpten ayrılmak zorunda kalırdım'

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da meslektaşı Jesse Marsch'ın soyunma odasındaki konuşmasına göndermede bulunarak, "'Eğer Liverpool, soyunma odasına bir kamera yerleştirseydi kulüpten ayrılmak zorunda kalırdım'' ifadelerini kullandı.

Jesse Marschın geri dönüşü getiren konuşması olay oldu

Jesse Marschın geri dönüşü getiren konuşması olay oldu

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