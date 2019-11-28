Müthiş geri dönüş turu getirdi
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda sahasında Benfica ile 2-2 berabere kalan Leipzig son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Red Bull Arena'da oynanan maçta, konuk ekip Bengica 20. dakikada Pizzi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
59. dakikada Carlos Vinicius farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Leipzig 90. dakikada Emil Forsberg ve 90+5'te Emil Forsberg'in golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Leipzig, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Benfica ise 4 puanla son sırada kaldı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle