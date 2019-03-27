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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.03.2019 - 01:53, Son Güncelleme:

Müthiş gece nefes kesti! Tam 32 gol...

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Müthiş gece nefes kesti! Tam 32 gol...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

F Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'i 2-1 mağlup eden İspanya, deplasmanda Malta'ya konuk oldu. İlk yarıyı 31. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, aynı futbolcunun 73. dakikadaki golüyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçlarından galibiyetle ayrılan Bosna Hersek ile Yunanistan arasındaki ikinci hafta mücadelesi ise berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Medipol Başakşehirli Edin Visca ile 1-0 öne geçen Bosna Hersek, 15. dakikada Miralem Pjanic ile farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekip, 64. dakikada Kostas Fortunis ve 85. dakikada Dimitrios Kolovos’un penaltı golleriyle beraberliği sağladı ve maç 2-2 bitti.
Bosna Hersek’te Pjanic 65. dakikada kırmızı kart gördü.

J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya da sahasında ağırladığı Liechtenstein'ı 17. dakikada Stefano Sensi, 32. dakikada Marco Verratti, 35 ve 45. dakikalarda Fabio Quagliarella, 69. dakikada Moise Kean ile 76. dakikada Leonardo Pavoletti’nin golleriyle 6-0 yendi.
36 yaşındaki Quagliarella, İtalya Milli Takımı formasıyla gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

İkinci haftanın son gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

D Grubu
İrlanda Cumhuriyeti - Gürcistan: 1-0
İsviçre - Danimarka: 3-3

F Grubu
Malta - İspanya: 0-2
Norveç - İsveç: 3-3
Romanya - Faroe Adaları: 4-1

J Grubu
Ermenistan - Finlandiya: 0-2
Bosna Hersek - Yunanistan: 2-2
İtalya - Liechtenstein: 6-0

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