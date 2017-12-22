Müthiş dostluk görüntüsü

Fenerbahçe yönetimi ile Galatasaraylı eski yöneticiler bir restoranda sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun yanı sıra TFF Başkanvekili, eski G.Saray yöneticisi Ali Dürüst ve Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren keyifli bir sohbet içine girdi.

Bu kareyi fotoğraflayan Metin Uca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Bu kareyi İstanbul’un önemli restoranlarından birinde çektim. Başta Aziz başkan tüm Fenerbahçe yönetimi yan masamda yemekteydi ve 10 dakika sonra diğer yanıma Galatasaraylı yöneticiler geldi şahane bir dostlukla sohbetler edildi. Hani gözü dönmüş tüm fanatikler iyice görsün dedim"