« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Müthiş dostluk görüntüsü

Müthiş dostluk görüntüsü

Metin Uca, Galatasaraylı eski yöneticilerle Fenerbahçe yönetiminin buluşmasını ve aralarındaki güzel muhabbeti gözler önüne serdi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fenerbahçe yönetimi ile Galatasaraylı eski yöneticiler bir restoranda sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun yanı sıra TFF Başkanvekili, eski G.Saray yöneticisi Ali Dürüst ve Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren keyifli bir sohbet içine girdi.

Bu kareyi fotoğraflayan Metin Uca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Bu kareyi İstanbul’un önemli restoranlarından birinde çektim. Başta Aziz başkan tüm Fenerbahçe yönetimi yan masamda yemekteydi ve 10 dakika sonra diğer yanıma Galatasaraylı yöneticiler geldi şahane bir dostlukla sohbetler edildi. Hani gözü dönmüş tüm fanatikler iyice görsün dedim"


Fenerbahçegalatasaray

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ