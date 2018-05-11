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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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aa-spor
11.05.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Mütevazı Akhisarspor, kupaya uzandı!

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Mütevazı Akhisarspor, kupaya uzandı!

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı eledikten sonra dün Diyarbakır'da karşılaştığı Fenerbahçe'yi de saf dışı bırakarak tarihinde ilki başaran Akhisarspor, kupayı müzesine götüren 15. takım oldu.

Altay ve Göztepe'den sonra kupayı kaldıran üçüncü Ege temsilcisi unvanını alan Teleset Mobilya Akhisarspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Yeşil-siyahlı ekip ayrıca, 2017-2018 sezonu Süper Lig şampiyonu ile de TFF Süper Kupa müsabakasına çıkacak.

KUPA ANADOLU'DA KALDI

Geçen sezon Atiker Konyaspor'un kazandığı kupanın ardından sürpriz bir sonuca imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'ye geçit vermedi.
Kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında mutlu sona ulaşan takım sayısı 11'e çıktı.

KADRO DEĞERİNDE 15. SIRADA

Süper Lig'de 6. yılını geçiren ve mütevazı kadrolarla başarılı sonuçlar alan yeşil-siyahlı ekip, kalıcı olmak için mücadelesini sürdürüyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Süper Lig'de kadro değerleri sıralamasında 15. durumda bulunuyor.

SIRA LİGDE

Ligde geride kalan 32 haftada 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde averajla 14. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kalan 2 hafta kritik maçlara çıkacak.

Bu hafta 14 Mayıs Pazartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Akhisarspor, son hafta ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.
33. haftada alınacak sonuçlara göre son haftadaki Osmanlıspor maçı iki takım için de lige tutunma mücadelesi olabilir. Ligde en son Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı.

Bu sezon ligde 2 maçta da Fenerbahçe'yi mağlup eden Ege temsilcisi, kupa galibiyetiyle sarı-lacivertli ekip karşısında 3 resmi maçını da kazanmış oldu.
Kupayı yüzde 60 galibiyet oranıyla tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde ise galibiyet oranında yüzde 28,13'te kaldı.

OKAN BURUK'TAN İLK

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez kupayı kazanan Okan Buruk, daha önce Elazığspor, Gaziantepspor ve Göztepe'nin başında Türkiye Kupası maçlarına çıkmıştı.
Okan Buruk, teknik direktör olarak çıktığı 36 Türkiye Kupası maçında 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

MUĞDAT ÇELİK TÜM MAÇLARDA SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 21 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü.
Akhisarspor, final maçına bu sezon kupadaki en golcü isimler cezalı Yevgen Seleznov ve ara transfer döneminde Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora'dan yoksun çıktı. Bu oyuncuların dörder golü bulunuyordu.
Kupadaki 10 maçta da forma şansı bulan Muğdat Çelik, toplam 816 dakika sahada kaldı. Muğdat'ı, kaleci Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa ve Eray Ataseven izledi.

Bu sezon 25 oyuncunun forma giydiği yeşil-siyahlı ekipte futbolcuların kupa performansı şöyle:
Futbolcu Maç İlk 11 Süre (Dk) Gol
Abdoulwahid Sissoko 8 5 563 1
Alperen Babacan 4 4 360 1
Aykut Çeviker 7 6 486
Bilal Kısa 3 1 68
Bora Körk 2 2 180
Caner Osmanpaşa 9 7 606
Daniel Larsson 3 1 132
Dany Nounkeu 3 2 219
Eray Ataseven 8 7 605 2
Fatih Öztürk 8 8 720
Helder Barbosa 7 5 498 2
Ioan Hora 4 4 360 4
Kadir Keleş 5 4 352
Marvin Emnes 2 2 180
Miguel Lopes 7 7 540 1
Muğdat Çelik 10 10 816 3
Mustafa Yumlu 6 6 495
Olcan Adın 5 4 330 1
Onur Ayık 6 3 304
Orhan Taşdelen 5 3 316
Ömer Bayram 7 6 565
Paulo Henrique 3 2 199
Serginho 4 2 188
Soner Aydoğdu 7 4 479 1
Yevgen Seleznov 5 5 339 4

Not: Ankara Demirsporlu Burak Öksüz'ün kendi kalesine attığı 1 gol bulunmaktadır.

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