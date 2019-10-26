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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.10.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Mustafa Tokgöz: "Samet hoca Djedje'yi kazanmak için iki gün uğraştı..."

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Mustafa Tokgöz: "Samet hoca Djedje'yi kazanmak için iki gün uğraştı..."

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu.

Bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Tokgöz, yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un iyi bir havaya girdiğini ve Malatya deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandıklarını belirtti.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın kadro dışı bırakılan Brice Dja Djedje ile uzun süre ilgilendiğini anlatan Tokgöz, "Samet hoca Djedje'yi kazanmak için iki gün uğraştı. Ancak kendi problemlerinden dolayı bir türlü kazanamadık ve kadro dışı kaldı. Ben daha olgun davranmasını beklerdim. Bizim için önemli olan takımın birliğidir. Bizim için her oyuncu değerlidir." diye konuştu.

Tokgöz, takımın bütünlüğüne ve başarıya inanan bir ekiple yola devam ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Malatya deplasmanında zor bir maç olacak. Takımımızın mental ve kondisyon olarak hazır olduğuna inanıyorum. Takımda güzel bir hava var. Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarsak, güneşli günler gelecek. Bülent Bölükbaşı'nın da kattığı değeri hiçbir zaman pas geçemeyiz. Takıma bir ağabey geldi. Futbolcularla konuşan, görüşen, kulüple iletişimi sağlayan biri. O köprüyü Bülent Bölükbaşı'yla ciddi anlamda sağladık." 

Mustafa Tokgöz: Samet hoca Djedjeyi kazanmak için iki gün uğraştı...

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