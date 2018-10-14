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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.10.2018 - 20:02, Son Güncelleme:

Mustafa Reşit Akçay'dan Aykut Kocaman'a özür

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Mustafa Reşit Akçay'dan Aykut Kocaman'a özür

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" dedi. 

Aykut Kocaman’ın ardından Konyaspor’da görevi devralan Mustafa Reşit Akça, o dönem göreve başladığında elinde veri olmadığı yönündeki ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Akçay, “Bir TV programında benden alınan bir mesajın amacı dışı kullanılmasından ve son derece saygı duyduğum bir meslektaşımın yanlış gösterilmesinde kullanıldığı için üzgünüm. Meslektaşlarım aleyhinde bugüne kadar hiçbir eleştiri yapmadan yaşadım. Kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın (Kocaman) bakış açısıdır benim için önemli olan! Bilgim dışı dost ilişkisi ile yazılan bu mesaj bir konu ile ilgili sanılmış ve dosta yazılmıştır” ifadelerini kullandı. 

“Meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" 

Akçay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:  “Dostum olarak gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle görmesi en büyük dileğimdir. 'Altın her yerde altındır yere de düşse...' Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim! Şehven de olsa bu durumun yaşanılmasından son derece üzgünüm.” 

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