Mustafa Reşit Akçay: Yararlı olmadığımı anladığımda giderim

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele için İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Oyunumuz, mücadelemiz çok iyi olsa da skora yansıtma konusunda geride kaldığımızı fark ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar pozitif futbol anlayışını, değişen oyun sistemini sahaya yansıtmaya çalıştık. Oyuncu değişikleriyle hamle yapsak da bazı fırsatları yakalasak da son anlardaki eksikliğimiz bizi geride bıraktı." dedi.

Akçay, fiziksel konuları çözdüklerini ancak teknik ve taktik anlayışta biraz daha yol almaları gerektiğini dile getirdi.

Mustafa Reşit Akçay, son dönemde teknik direktörlerin görevden ayrıldığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Gerçekçi olmak lazım, 7 maç oynuyorsunuz. Seyircisiz beş maç, deplasmanda Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştık. Bizim için tek talihsiz maç Alanyaspor karşılaşması oldu. Ben yararlı olamadığımı anladığım anda aniden giden adamım. Maddi konulara değer vermeyen biriyim. Takımda değişim süreci yaşıyoruz. Türkiye'de (teknik direktör değişikliği) anlayışının da yararlı olmadığını görüyoruz."

- Yabancı oyuncu konusu

Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Akçay, bu konuda bir çalışmanın yapılması gerektiğini söyledi.

Ülke futbolunda gerileme olduğunu kaydeden Akçay, şunları kaydetti:

"Yabancı oyuncu sayısının bunda ne kadar etkisi var, altyapı, eğitici, zemin ve saha sayısı, oyunculara ayrılan bütçeleri konuşalım. Federasyon, Kulüpler Birliğinin davranışlarına göre görüş gösterebilir. Oyu oradan alıyor, bizden almıyor. Dolayısıyla bizim fikrimizin bir önemi yok. Çalıştay yapılabilir. Bu ülkenin çocuğunu iyi eğitmeden, iyi eğitilmiş çocuklarla rekabete sokuyorsunuz. Bunun neresi adil. Barcelona bütçesinin yüzde 9'unu altyapıya ayırıyor. Siz ayırmıyorsunuz. Yüksek eğitim almış kişilerle 'yarış' diyorsun. Almanya'da 300 yetenekli Türk oyuncu çıkıyor. Niye buradan çıkmıyor?"