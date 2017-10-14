2-0 mağlup ayrıldıkları Galatasaray karşılaşması sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, üç maç sonra gelen bir mağlubiyet olmasına rağmen üzüldüklerini söyledi.

Maçın başından sonuna genel anlamda maçın temposunu belirleyen taraf olduklarını vurgulayan Akçay, şöyle dedi:

"Galatasaray'ın analitikçi, problem çözen bazı oyuncuları maçın sonucunu tayin etti. Taktik açıdan biraz daha gelişmemiz gerektiğiyle yüzleştik. Bu müsabakalarda puan olarak kaybetmiş olabilirsiniz ama çıkarılabilecek olan bazı durumlar size avantaj olarak dönebilir. Biz böyle görüyoruz. Önümüzde kendimizi geliştirebileceğimiz zamanı bularak geliştirebilirsek bu kaybı telafi etme şansımız olacaktır."

"PUAN DURUMU TEDİRGİN ETMİYOR"

Atiker Konyaspor'un ligde 15'inci sırada bulunması ve 7 puanda olmasının kendisinin tedirgin edip etmediği sorulan Akçay, "Tedirgin etmiyor. Ancak bunun için birtakım gayretler yapmanız gerekiyor. Şunun altına sığınmamak gerek. Bazı sorunlar yaşayarak sayı ya da fikstür diyerek bu durumları çok basite indirgememek gerekiyor. Çalışılması gerekiyor. Geliştirilmesi gereken işler var" yanıtını verdi.

ÇAMDALI SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

Yeşil-beyazlı oyuncu Ali Çamdalı'nın yönetim tarafından affedilmesine rağmen neden kadroda yer almadığı da sorulan Akçay, cevap vermek istemediğini söyledi.