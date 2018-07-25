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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
25.07.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Mustafa Reşit Akçay: "Layık olduğumuz yer Süper Lig"

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Mustafa Reşit Akçay: "Layık olduğumuz yer Süper Lig"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Ligde 8 ya da 9 takımın Süper Lig'i zorlayacağını, dolayısı ile bu rekabetin de ligin kalitesini yükselteceğini düşünüyorum." dedi.

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun Karacasu beldesindeki ikinci etap kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.

Ligin başlamasına kısa bir sürenin kaldığını belirten Akçay, "Daha çok saha içi yapılanması üzerinde, saha içi koordinatlar, görevler ve ortak akıl için çalışmalar devam ediyor. İki hazırlık maçı yaptık ve üç maçımız daha var. Bunları da oynadıktan sonra artık lige daha yakın bir şekilde hazırlanmış olacağız." diye konuştu. 
Akçay, takımda bazı mevkilerde eksiklerinin olduğunu vurgulayarak, "Eksik bölgeler konusunda yönetimle çalışmaları aynı anda sürdürüyoruz. Çok fazla transfere ihtiyaç yok. İki transfer daha düşünüyoruz. Giden oyuncularımız var. Transfer edilen oyuncularımız var. Bir hafta içerisinde transferlerimizi sonlandırmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk maçı Boluspor ile oynayacaklarını hatırlatan Akçay, "Boluspor, geçen sezon şampiyonluğa oynayan, güçlü bir rakip. Bu yıl daha da güçlendi. Biz de bazı travmalar yaşayarak geliyoruz aşağıya. Layık olduğumuz yer Süper Lig. Tabii bu bizim düşüncemiz. Bu düşünce doğrultusunda da işlerimizi yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Lig değerlendirmesi de yapan Akçay, şunları kaydetti:

"Ligde 8 ya da 9 takımın Süper Lig'i zorlayacağını, dolayısı ile bu rekabetin de ligin kalitesini yükselteceğini düşünüyorum. Çok zorlu bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Yarışan ekiplerin aynı değerde, aynı yatırımları yapmış olmaları, aynı beklentiler içerisinde olması yıl sonu yaşanacak üzüntülerin de büyük olmasına neden olacak. Bu işin doğasında rekabet var. Sonuçta belli sayıda takım bir üst lige çıkıyor. Bu da herkesin kabul etmesi gereken, kendi içerisinde eritmesi gereken bir durum. Yeniden başlamak gerekir."

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