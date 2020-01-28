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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 18:23,Son Güncelleme:/

Mustafa Reşit Akçay ilk idmanına çıktı

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Mustafa Reşit Akçay ilk idmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Mustafa Reşit Akçay ilk idmanına çıktı

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