Mustafa Pektemek kimdir, nereli?
Aziz Yıldırım’ın açıklamalarından sonra Mustafa Pektemek’in nereli olduğu merak konusu oldu. 11 kez millî formayı giyen, 15 kez de Türkiye 21 Yaş Altı millî takım formasıyla başarılı bir kariyer çizen Mustafa Pektemek’in yaşı ve futbol geçmişi merak edildi. İşte Mustafa Pektemek’in hayatına ilişkin bilgiler!
Aslen Sakaryalı olan Türk millî futbolcu Mustafa Pektemek, Akyazı ilçesinde doğdu. Futbola genç yaşta başlayan Mustafa Pektemek, okul takımıyla katıldığı bir turnuvada amatör takımlardan Topağaçspor'a transfer oldu. 1999'dan 2004'e kadar bu takımın altyapısında forma giydi. 2004'te yine yerel takımlardan AS Akyazıspor'a transfer oldu. Burada da bir sezon kaldıktan sonra Sakaryaspor altyapısına transfer oldu. 2006-07 sezonunda Sakaryaspor, PAF takımında forma giymeye başladı. 13 maçta 7 gol kaydetti.
2006-07 sezonunda PAF takımı performansı ile dikkat çekince Nejat Biyediç tarafından A takımında antrenmanlarına alındı ve Kasım 2006'da profesyonel sözleşme imzaladı. İlk Süper Lig karşılaşmasını 18 Kasım 2006 tarihinde MKE Ankaragücü'ne karşı oynadı. Burada 4 maç forma giydi ve ikinci devre Sarıyer'e kiralandı.
Mustafa Pektemek, Bank Asya 1. Lig'e düşen Sakaryaspor'a sezon sonu geri döndükten sonra A takımda kendine yer edindi ve bir sezonda 29 1. Lig karşılaşmasında forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
2006-07 sezonunun ikinci yarısı Lig B takımı Sarıyer'e kiralandı. Burada genç yaşına rağmen birkaç hafta sonra takımın düzenli oyuncusu olmayı başardı ve 15 maçta 4 gol kaydetti.
2008-2009
2008-09 sezonunda Süper Lig'in köklü takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'nde de adapdasyon sorunu yaşamadan takımın önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı ve ilk sezonunda 27 Süper Lig müsabakasında 8 gol kaydetti.
2009-2010
Gençlerbirliği'ndeki ikinci sezonu olan 2009-10 sezonunda performansını daha da yükselterek 29 Süper Lig maçında 11 gol atmıştır.
2010-2011
2010-11 sezon öncesi oynanan TSYD Kupası karşılaşmasında ağır bir sakatlık geçirerek 6 ay sahalardan uzak kaldı. Geçirdiği ağır sakatlık döneminde sonra ilk resmî karşılaşmasını 12 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında oynadı ve bu karşılaşmada 1-0 galibiyeti getiren golü kaydetti.
2016-17 Sezonunda, Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul Başakşehir FK kulübüne transfer olan Mustafa Pektemek, U-19 forması olmak üzere toplam 26 kez millî formayı giydi. 2007 senesinde Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımıyla Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı.
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