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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Mustafa Pektemek kimdir, nereli?

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Mustafa Pektemek kimdir, nereli?

Aziz Yıldırım’ın açıklamalarından sonra Mustafa Pektemek’in nereli olduğu merak konusu oldu. 11 kez millî formayı giyen, 15 kez de Türkiye 21 Yaş Altı millî takım formasıyla başarılı bir kariyer çizen Mustafa Pektemek’in yaşı ve futbol geçmişi merak edildi. İşte Mustafa Pektemek’in hayatına ilişkin bilgiler!

Aslen Sakaryalı olan Türk millî futbolcu Mustafa Pektemek, Akyazı ilçesinde doğdu. Futbola genç yaşta başlayan Mustafa Pektemek, okul takımıyla katıldığı bir turnuvada amatör takımlardan Topağaçspor'a transfer oldu. 1999'dan 2004'e kadar bu takımın altyapısında forma giydi. 2004'te yine yerel takımlardan AS Akyazıspor'a transfer oldu. Burada da bir sezon kaldıktan sonra Sakaryaspor altyapısına transfer oldu. 2006-07 sezonunda Sakaryaspor, PAF takımında forma giymeye başladı. 13 maçta 7 gol kaydetti.

2006-07 sezonunda PAF takımı performansı ile dikkat çekince Nejat Biyediç tarafından A takımında antrenmanlarına alındı ve Kasım 2006'da profesyonel sözleşme imzaladı. İlk Süper Lig karşılaşmasını 18 Kasım 2006 tarihinde MKE Ankaragücü'ne karşı oynadı. Burada 4 maç forma giydi ve ikinci devre Sarıyer'e kiralandı.
Mustafa Pektemek, Bank Asya 1. Lig'e düşen Sakaryaspor'a sezon sonu geri döndükten sonra A takımda kendine yer edindi ve bir sezonda 29 1. Lig karşılaşmasında forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

2006-07 sezonunun ikinci yarısı Lig B takımı Sarıyer'e kiralandı. Burada genç yaşına rağmen birkaç hafta sonra takımın düzenli oyuncusu olmayı başardı ve 15 maçta 4 gol kaydetti.

2008-2009

2008-09 sezonunda Süper Lig'in köklü takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'nde de adapdasyon sorunu yaşamadan takımın önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı ve ilk sezonunda 27 Süper Lig müsabakasında 8 gol kaydetti.

2009-2010

Gençlerbirliği'ndeki ikinci sezonu olan 2009-10 sezonunda performansını daha da yükselterek 29 Süper Lig maçında 11 gol atmıştır.

2010-2011

2010-11 sezon öncesi oynanan TSYD Kupası karşılaşmasında ağır bir sakatlık geçirerek 6 ay sahalardan uzak kaldı. Geçirdiği ağır sakatlık döneminde sonra ilk resmî karşılaşmasını 12 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında oynadı ve bu karşılaşmada 1-0 galibiyeti getiren golü kaydetti.

2016-17 Sezonunda, Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul Başakşehir FK kulübüne transfer olan Mustafa Pektemek, U-19 forması olmak üzere toplam 26 kez millî formayı giydi. 2007 senesinde Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımıyla Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı.

 

 

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