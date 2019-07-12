Mustafa Pektemek için Trabzonspor iddiası | Transfer Haberleri
Rodallega ile yollarını ayıran ve forvet arayışlarına devam eden Trabzonspor için yeni golcü iddiası...
Rodallega ile yollarını ayıran ve forvet arayışlarına devam eden Trabzonspor'un Beşiktaş ile yollarını ayıran, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki forvet Mustafa Pektemek ile ilgilendiği iddia edildi.
Yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen tecrübeli forvet Beşiktaş, Başakşehir, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği formalarını terletti.
Süper lig kariyerinde 207 maça çıkan Pektemek, 54 gol atıp 25 asist yaptı. 30 yaşındaki forvet özellikle Gençlerbirliği formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
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