Mustafa Pektemek formayı zorluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriMustafa Pektemek formayı zorluyor
Futbol Mustafa Pektemek formayı zorluyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Fransa'da gol yağmuru! Tam 14 gol

Futbol
AA
07.02.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Mustafa Pektemek formayı zorluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği çeyrek final rövanş maçında takımının galibiyet golünü atan Mustafa Pektemek, kupadaki performansıyla göz doldurdu.

Siyah-beyazlı takımın kupada yaptığı 6 maçın 5'inde forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta 420 dakika sahada kalan Mustafa Pektemek, son 3 karşılaşmada da takımına gol kazandırmayı başardı.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile İstanbul'da oynadığı kupa karşılaşmasında forma giymeyen Mustafa Pektemek, bu organizasyonda sadece Grandmedical Manisaspor ile deplasmanda oynanan müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Kupada takımının en golcü ikinci oyuncusu
Mustafa Pektemek, kupada attığı 4 golle takımının en etkili ikinci oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı ekipte Alvaro Negredo, 6 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı adına en etkili performansı gösterirken, tecrübeli futbolcu ise 4 kez fileleri havalandırarak yarı finale yükselen Beşiktaş'a büyük katkı verdi.

Süper Lig'de sadece 12 dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda yakaladığı şansı 4 gol atarak iyi değerlendiren Mustafa Pektemek, Spor Toto Süper Lig'de ise bu sezon umduğunu şu ana dek bulamadı.

Ligde 2 maçta oynama fırsatı bulan tecrübeli oyuncu, sadece 12 dakika sahada kalabildi. Süper Lig'de 7. haftada Trabzonspor karşısında 88. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, son şansını 20. haftadaki Bursaspor maçında yakaladı. Maçın 80. dakikasında oyuna giren siyah-beyazlı oyuncu, gol atma başarısı gösteremedi.

Mustafa Pektemek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon Beşiktaş'ın Leipzig ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 69 dakika süre almasına rağmen fileleri havalandıramadı.

Ligde gol hasreti çok uzun
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla uzun süredir Süper Lig'de gol sevinci yaşayamıyor. Beşiktaş'a 2011-2012 sezonunda transfer olan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligdeki son gol sevincini 2014-2015'te yaşadı. Mustafa, 2014-2015 sezonunun 29. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandırdı.

Bir sonraki sezon sakatlıklardan dolayı fazla oynama fırsatı bulamayan siyah-beyazlı oyuncu, takımına sadece kupada bir gol kazandırabildi. 2016-2017'de Medipol Başakşehir'de kiralık olarak görev alan Mustafa Pektemek, turuncu-lacivertli takımda 7 lig golüne imza attı.

Mustafa Pektemek, bu sezon Beşiktaş ile 2 lig mücadelesinde gol sevinci yaşayamadı.

Forma mücadelesinde güçlü rakipler
Mustafa Pektemek, ligde kalan 14 haftada forvet hattında zorlu bir mücadeleyle formayı yakalamaya çalışacak.

Sezonun ilk yarısında Cenk Tosun ve Alvaro Negredo'nun gerisinde kalan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in kalan bölümünde Negredo'nun yanı sıra yeni transferler Vagner Love, Cyle Larin ikilisinden formayı kapmak için mücadele verecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Dani Alves kaleye geçti! Çareler tükendi...

Ümit Özat: Ayı asil bir hayvandır!

Giuliano ateşle oynuyor!

Transferde sürpriz! Gomis gidiyor...