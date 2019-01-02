Mustafa Öztürk, Zonguldak Kömürspor'da!
Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor tecrübeli oyuncu Mustafa Öztürk ile prensipte anlaştı.
Zonguldak Kömürspor, Mehmet Öztonga’nın ardından Mustafa Öztürk ile de anlaştı.
Bir süredir temasta olduğu 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile her konuda prensipte anlaşan Kırmızı-lacivertli takım, tecrübeli oyuncu Mustafa Öztürk’ü takıma katmayı planlıyor.
Yeni Orduspor ile bağlarını koparan Öztürk, Antalya'da bulunuyor.
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