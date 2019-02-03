Mustafa Kemal Atatürk'ten çıkış yok! Karşıyaka'nın kalesi...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 89-87 mağlup ederek Play-Off için önemli bir galibiyet elde eden Pınar Karşıyaka, iç sahadaki başarılı çizgisini sürdürdü.
Deplasmanda çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 galibiyet alan yeşil- kırmızılılar, taraftarının önünde, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynadığı 8 müsabakada ise 6 galibiyet elde ederken, 2 de yenilgi aldı.
Beşiktaş galibiyeti sonrası, "Oyuncularım müthiş bir özveri gösterdi" diyen Antrenör Özhan Çıvgın, "Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı. Onlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.
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