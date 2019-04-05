Mustafa Kaplan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Kaplan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
GeriFutbol Mustafa Kaplan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
05.04.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe ile pazar günü oynayacakları karşılaşmada tüm hazırlıklarını kazanmak üzerine yaptıklarını söyledi.

İki sarı-lacivertli ekibin karşılaşması öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kaplan, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. İki takım için de önemli bir maç. 31 puanlı iki takımın maçı. Planlarımızı kazanmak için yapıyoruz. Arkamızda büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Hazırlıklarımızı tamamen kazanmak üzerine kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Camia olarak kenetlendiklerini, taraftarları da arkalarına alarak maçı kazanmak istediklerini anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin deplasman grafiği düşük görünüyor. Bizim de iç sahada iyi gidişimiz var. Gruptan tüm oyuncularımıza videolar gönderdik. Fenerbahçe'nin tüm her şeyini analiz olarak oyuncularımıza ezberletmeye başladık. Bizim de iyi yönlerimiz var. Onlar da bize göre önlemler alıyorlardır. Sonuçta Fenerbahçe büyük bir camia. Biz de Ankaragücüyüz, biz de büyük bir camiayız. 1907'de kurulan bir Fenerbahçe ve 1910'da kurulan bir Ankaragücü var. Hiçbir rakipten korkumuz yok. Bu tür maçlara futbolcular kendiliğinden motive oluyorlar."

- "Kazanan bir adım öne geçecek"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, Fenerbahçe'de çekindiği futbolcular bulunduğunu buna da önlem alacaklarını kaydetti.

Mustafa Kaplandan Fenerbahçeye gözdağı

"Fenerbahçe'de çekindiğim oyuncu var tabii ki" diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Kaplan, "Mehmet Ekici'nin duran toplarda etkili olduğunu biliyoruz. Valbuena, Dirar, Moses etkili oyuncular. Isla ve Hasan Ali savunmadan hücuma iyi çıkan oyuncular. Orta sahada Tolgay'ın pas trafiği. Bunların bireysel videolarını hazırladık ve oyuncularımızla paylaştık. Onların bireysel oyuncuları var. İyi bir maç olacak. Taraftarın desteğiyle kazanacağız. Sonuç önemli değil. 1-0 olsun bizim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Eryaman Stadı'na çıkacaklarını ve korakor oynayarak kazanacaklarını savunan tecrübeli teknik direktör, "Kazanan bir adım öne geçecek. Kaybeden takım da moral ve motive olarak sıkıntı yaşayacaktır." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma barajının 39 olacağını iddia eden Kaplan, "Biz bu takımı ligde tutacağız. İkinci yarıda iyi bir ekip kurduk. Kenetlenen bir oyuncu grubu var." diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçede Fener Ol kampanyası resmen başladı Rakam artıyor...
Fenerbahçe'de "Fener Ol" kampanyası resmen başladı! Rakam artıyor...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlü futbolcuların skandal gecesi! Saniye saniye kaydedildi...

Çift yönlü tribünün inşaatına başlandı!

Göztepe'de 6 futbolcu sınırda

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır'a doğum günü sürprizi