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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Yenildiğimiz müsabakalarda dahi ezilmedik..."

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Mustafa Kaplan: "Yenildiğimiz müsabakalarda dahi ezilmedik..."

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Mustafa Kaplan ve Brezilyalı savunma oyuncusu Flavio Ramos, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde henüz galibiyeti olmayan başkent temsilcisinde teknik direktör Kaplan, "7 maçta 3 puan bize yakışmıyor. Onun dışında her şey çok iyi. Oyuncularımız moral ve motivasyon olarak iyi durumda. Burada çok karakterli bir oyuncu grubu var. Bir galibiyet aldıktan sonra bu takımın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Yenildiğimiz müsabakalarda dahi ezilmedik ama bir türlü maç kazanamadık." diyen Kaplan, şöyle devam etti:

"Bizim tek sıkıntımız bu. Bunu da inşallah Antalyaspor maçıyla atlatıp, takımı düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız hep galibiyet üzerine. Cesaretli bir adamım. Geçen hafta ilk kez bir maçta gol yemedik. Bu maçta savunmamızı sağlam tutup, bulduğumuz pozisyonlardan faydalanıp, kazanmak istiyoruz."

Kaplan, Antalyaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi yendiğini hatırlatarak, "Biz de Galatasaray ile iyi bir maç oynadık, puan aldık. Bulduğumuz pozisyonlara baktığımızda, kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir karşılaşma olacak. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Bir an önce 3 puan alıp, takımın üzerindeki ufak da olsa baskıyı kaldırıp, lige yeniden giriş yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezalı ve sakat oyuncuları bulunduğuna değinen Kaplan, "Ahmet Oğuz ve Toure cezalı, Fabricio ile Diallo'nun sakatlığı var ama bizim için önemli değil. Antrenmanda iyi çalışan bir oyuncu grubu olduğu zaman, bu maça da yansır. Önemli olan kişiler değil, takım oyunu. İyi çalışan bir oyuncu grubuyla gidip, Antalya'dan üç puanla döneceğiz." diye konuştu.

- Flavio: "Galibiyet için gidiyoruz"

Brezilyalı stoper Flavio, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurguladı.

Antalyaspor maçında üç puan hedeflediklerini dile getiren Flavio, "İyi hazırlandık. Önemli bir ekibe karşı oynayacağız. Onlar da son maçlarını kazandılar. Fakat biz galibiyet için gidiyoruz. Önemli bir takıma karşı galip geldiler, moralli olmaları gerekiyor. Zorlu bir maç olacak ama bizim hedefimiz belli." şeklinde konuştu.

Flavio, Gençlerbirliği'nin sezona iyi başlayamamasıyla ilgili soruya, "İyi bir takımız, kaliteli oyunculardan kuruluyuz ve iyi de çalışıyoruz ama bazı şanssızlıklar oldu. Bazen istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Antalyaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." yanıtını verdi.

Mustafa Kaplan: Yenildiğimiz müsabakalarda dahi ezilmedik...

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