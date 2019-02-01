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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.02.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Trabzon'dan 3 puanla dönmek süper olur"

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Mustafa Kaplan: "Trabzon'dan 3 puanla dönmek süper olur"

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekiple yarın deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Üç puan süper olur." dedi.

Bordo-mavili ekibin ligin en genç ve dinamik takımlarından olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Rakibimiz aynı zamanda ligin en çok gol atan ekiplerinden biri. Biz uzun süredir puan alamadık, bu süreç daha fazla uzamamalı." diye konuştu.

Kaplan, sarı-lacivertli ekibin ara transfer döneminin en hareketli kulübü olmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankaragücü'nü bir an evvel tehlikeli bölgeden uzaklaştırmalıyız. Bunun için takviye yapmamız gerekiyordu. Yollarımızı ayırdığımız futbolcular oldu. Gidenler ve gelenlerin kaynaşması için hiç vaktimiz olmadan bu maça çıkacağız ancak elimizden geleni yapacağız. İhtiyacımız olanı alarak döneceğimize inanıyorum. Yeni transferlerimizden 4 ya da 5'ine maçta forma verebileceğim. Kadroya alamayacaklarım, maçın başında forma veremeyeceklerim var. Durumlarını ayrı ayrı değerlendireceğiz."

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde 12 futbolcuyu kadrosuna katarken, 9 isimle de yollarını ayırdı.

Başkent ekibinin renklerine kattığı ve yollarını ayırdığı isimler şunlar:

Gelenler: Michal Pazdan (Legia Varşova), Stelios Kitsiou (PAOK-Kiralık), Tyler Dominic Boyd (Vitoria Guimaraes-Kiralık), Ante Kulusic (Sheriff), Hadi Sacko (Leeds United), Dever Orgill (Wolfsberger), Aydın Karabulut (Demir Grup Sivasspor), Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor), Zaur Sadaev (Terek Grozny), Wilfried Moke (Atiker Konyaspor), Hector Miguel Canteros (Chapecoense), Oscar Scarione (Göztepe)

Gidenler: Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep), Erdem Özgenç (Gençlerbirliği), Bakary Kone (Arsenal Tula), Thievy Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor), El Kabir (Sözleşme fesih), Anton Putsila (Altay), Erdem Şen (Chaves), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Kehinde (Denizlispor) 

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