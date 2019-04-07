Mustafa Kaplan: "Hasan Ali'nin golüne..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Kaplan: "Hasan Ali'nin golüne..."
GeriFutbol Mustafa Kaplan: "Hasan Ali'nin golüne..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.04.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Hasan Ali'nin golüne..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Kaplan: "Hasan Ali'nin golüne..."

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe’yle oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçına uzun süredir hazırlandıklarını aktaran Kaplan, "Üzgünüm, kazanacağımız maçı berabere bitirdik. İlk yarı verdiğimiz ve ürettiğimiz pozisyonlar var. Özellikle maçın son 15 dakikalık bölümde gol atabilirdik. 3 Haftadır biz sürekli Fenerbahçe’nin üzerine çalıştık. Hasan Ali Kaldırım’ın attığı gole çok çalıştık. Fenerbahçe’den aldığımız 1 puana sevinememe rağmen yine de iyidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Boyd 40 derece ateşle oynadı"

Basın mensuplarının 'neden geç değişiklik yaptınız' sorusuna, "Boyd 40 derecelik bir ateşle oynadı. Odada Boyd’la konuştuğumda, ‘Ben de oyunculuğum döneminde böyle maçlara çıktım. Maça çıkarsın 2 gol atarsın, biz de kazanırız’ dedim. Nitekim Boyd golünü attı ama kazanamadık" şeklinde cevap verdi.

"Hakem iyi bir maç yönetti"

Kaplan, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili de konuşarak, "Pozisyon tam önümde olduğu için net gördüm. Hakemin verdiği kararlar net doğru. Ben Harun’un da atılmasını beklerdim fakat kargaşada hakem böyle takdir gösterdi. Biz iyi bir ekip olduk. Cezalı oyuncularımın yerine de haftaya başka oyuncularım oynar. Kayseri maçında yerlerini dolduracağız. Hakemi tebrik ediyorum bence iyi bir maç yönetti" şeklinde konuştu.

"Öncelikli hedefimiz ligde kalıp, önümüzdeki sezon için plan yapmak"

Milli maç arasında Fenerbahçe'ye iyi konsantre olduklarını belirten Kaplan, "Sako ve Boyd’a Fenerbahçe’nin bek oyuncularına dikkat etmesi gerektiklerini anlatmıştık. Golü yediğimiz anda yapılan müdahalelerde biraz geç kalınca da golü yedik. Altay’a ek bir parantez açmak istiyorum. Ülke futbolu için iyi bir kaleci yetişiyor. Fenerbahçe’nin kadrosunu görünce Ersun Yanal’ın bizi yenmek için geldiğini düşündük. Bizim Fenerbahçe karşısına ilk çıkan oyuncularımız var. Bizim bundan sonraki hedefimiz bu takımı ligde tutmak. Ankaragücü camiası çok sıkıntılar atlattı. Öncelikli hedefimiz ligde kalıp, önümüzdeki sezon için planlama yapmak olacak. Önce bu sezonu kurtaralım" açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Everton, Arsenal'ı tek golle geçti

Hasan Ali Kaldırım: "Kendimi 22 yaşında gibi hissediyorum"

Ersun Yanal'dan derbi yorumu: "Gelenek sürecek"

Fenerbahçe maçında arbede çıktı! Küçük çocuk şoka girdi