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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'ne imzayı attı

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Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'ne imzayı attı

Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan, yeni takımı Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve sayman Murat Öngelen katıldı. Başkan Cavcav törende yaptığı açıklamada, sözleşmesi biten oyunculardan gitmek isteyenlerle yollarının ayrılacağını belirterek, altyapıya yöneleceklerinin sinyalini verdi. Başkan Cavcav, şunları söyledi:

"Babamın vefatından sonra küme düşmüştük ancak söz vermiştik ve yeniden Süper Lig'e döndük. Verdiğimiz sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişte yapmış olduğumuz hataları tekrarlamamalıyız. Genel kurulda bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaşananları tasvip etmiyoruz ama yaşanabilecek olaylar. Bu kulüp Cumhuriyetle yaşıt. Rahmetli babam bu kulüpte 37 yıl başkanlık yaptı. Onun yerini doldurmak mümkün değil. Mustafa Kaplan hocamız babamın çok güvendiği bir teknik adam. Yönetim kurulu olarak karar verdik ve bugün hocamızla sözleşme imzalıyoruz. Gençlerbirliği'ne hayırlı olsun. Mukavelesi biten yaklaşık 15 oyuncumuz var. Devam etmek isteyenlerle yola devam ancak gitmek isteyenlerle yollarımız ayrılacak. Altyapıdan gelen genç oyuncularımız var. Kulübün mali yapısına göre transfer yapılacak. Hocamızla da oturup görüşeceğiz. 11-12 oyuncu civarında transfer olacak. Gençlerbirliği Kulübü olarak tek kuruş borcumuz yok."

Teknik direktör Mustafa Kaplan ise yönetime teşekkür ederek, "Büyük bir camiadan ayrıldım ve büyük bir camiaya geldim. Bu camiayı en iyi bilen teknik adamlardan biriyim. Her iki taraf için hayırlı olsun. A, B, C planlarımız var. İyi bir Gençlerbirliği olacağını göreceksiniz" dedi.
'Ankaragücü takımından transfer yapacak mısınız' sorusuna yanıt veren Kaplan, "Kulüple ilişkisini tamamen kesmiş sporcular olabilir. Transfer için Ankaragücü'nden bir oyuncu yazmadık ama başka bir kulübe gideceğine, Ankargücü ile bir bağı olmayan oyuncuyu kazanmak isteriz. Oradan ayrılan oyuncu bizi tercih ederse kadromuza katmayı düşünürüz" ifadelerini kullandı.

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