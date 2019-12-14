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Futbol
14.12.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Galatasaray'a karşı bunu yapmak mucize"

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Mustafa Kaplan: "Galatasaray'a karşı bunu yapmak mucize"

Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"HAKKI BERABERLİKTİ, MUCİZE"

Bu sonucu hak ettiklerini vurgulayan Kaplan, "Maçın çok hikayesi var. Oyuncularımız çok büyük direnç gösterdi. İlk başta biz öne de geçebilirdik. Belki öne geçseydik maçın seyri daha farklı olabilirdi. Bu maçın hakkı beraberlikti. Camiamızı mutlu ettik. Galatasaray'a karşı 2-0 geriye düşüp 2-2 yapmak mucize" dedi.

"G.SARAY'IN YAPTIKLARI ORTADA"

Mustafa Kaplan sözlerini "Karşımızda iyi bir Galatasaray vardı. Galatasaray'ın Avrupa'da ülkemiz için yaptıkları ortada. Biz, Galatasaray'dan puan alarak biraz olsun moral bulduk." ifadeleriyle tamamladı.

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