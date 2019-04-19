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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.04.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Evde çocuklarımla ve eşimle kümede kalma hesabı yapıyoruz"

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine konuştu.

Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Kaplan, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan hafta İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptıkları maçı ve hafta sonu sahalarında Atiker Konyaspor ile oynayacakları müsabakayı değerlendirdi.

Karşılaşmalardan önce rakiplerinin analizlerini yaptıklarını ifade eden 51 yaşındaki teknik adam, "Bizim iç veya dış sahada oynadığımız maçlarda tüm planlarımız kazanmak üzerine. Kayseri'den üç puanla dönmeyi bekliyordum." diye konuştu.

Oyuncuların İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında büyük bir özveri gösterdiğine dikkati çeken Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakiple ilgili yaptığımız analizlerde 'Rakibin önde üç oyuncusunu tutarsak ve ani atağa da çıkarsak biz buradan 3 puanla döneriz.' demiştik. 'Buradan üç puan alırsak, yüzde 70-80'lere varan bir yol alırız.' demiştim. İç sahada uzun zamandır kaybetmeyen bir Kayserispor vardı. Biz iyi bir maç oynadık. Mücadele eden, koşan bir oyuncu grubumuz vardı. Biz hücumu düşünen bir takımız. 90 artılarda goller atıyoruz."

Atiker Konyaspor 3 eksikle çalıştı
Atiker Konyaspor 3 eksikle çalıştı

- "İyi bir takımla oynayacağız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, Süper Lig'de 21 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edeceklerini hatırlattı.

"İyi bir takımla oynayacağız." diyen Mustafa Kaplan, "İncelediğimizde 12 beraberlik alan bir Konyaspor var. 33 gol atmış, 33 gol yemiş. 36 puanda. Aramızda bir puan var. Kazanan takımlar hep bir adım öne geçmiş olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kart cezası biten oyuncularının Atiker Konyaspor maçında sahada olacağını belirten Kaplan, "Aykut hocamızı yıllardır takip ettiğimiz için Konyaspor'un oyun anlayışını çok iyi biliyoruz. Cezalı oyuncularımız Orgill ve Canteros takıma döndü. İkisini de oynatacağız. Biz sahamızda seyirci desteğiyle üç puan elde edersek, bayağı bir yol almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan: Evde çocuklarımla ve eşimle kümede kalma hesabı yapıyoruz

- Kümede kalma hesapları

Mustafa Kaplan, kümede kalmak için kağıt üzerinde hesaplar yaptığını, kendilerinin sezonu 42 puanla tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

Kaplan, şöyle konuştu:

"Kümede kalmak için kağıt üzerinde yaptığın hesaplar tutmayabilir. Evde çocuklarımla ve eşimle de çalışıyorum. Yaptığım hesaba göre 42 puan alıyoruz. Bu kağıt üzerinde olan bir şey. Maç maç bakmak istiyoruz. Önce Konyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Konyaspor maçını kazandıktan sonra Beşiktaş deplasmanı var. En azından İstanbul'a daha rahat gitmek istiyoruz."

MKE Ankaragücü'nün kalan 6 haftada 5 puan alması durumunda ligde kalacağına inandığını kaydeden Mustafa Kaplan, "Barajın 38 veya 39 olacağını 4 hafta önce de söylemiştim. Ben barajın daha da düşeceğine inanıyorum. Beş puan aldığımız zaman rahatlarız." diyerek sözlerini tamamladı.

Mustafa Kaplan: Evde çocuklarımla ve eşimle kümede kalma hesabı yapıyoruz

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