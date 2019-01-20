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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.01.2019 - 00:11, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "El Kabir oynamak istemedi"

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Mustafa Kaplan: "El Kabir oynamak istemedi"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 6-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçın başında yedikleri golün dirençlerini kırdığını söyledi. 

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaplan, "Takım olarak buraya gelirken bütün hazırlıklarımızı yaptık ama maçın başında yediğimiz gol direncin düşmesine neden oldu. İlk 28 dakikada 3 gol yedik. Bu bize hiç yakışmadı." dedi. Galatasaray'ı kutlayan Kaplan, "Savunmada verdiğimiz pozisyonları gole çevirdiler. Mecburiyetten oyuncu değişiklikleri yaptık. Bugün camiamızı üzdük ama önümüzdeki haftadan itibaren onları mutlu etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Camiamızdan özür diliyorum." diye konuştu. 

Mustafa el Kabir'in izinsiz bir şekilde kadroya dahil olmadığı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine Kaplan, "Ufak bir sakatlığı vardı ama kendisini oynatmak istiyorduk. Kendisi oynamak istemediğini, sakatlığın uzayabileceğini söyledi. Doktorumuz, 'Oyuncu isterse bu sakatlıkla oynatabiliriz.' dedi. Oyuncu istemediği, kafa olarak rahat olmadığı için sahaya sürmedik. Önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmak için böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı. 

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