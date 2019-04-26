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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Beşiktaş maçından puan bekliyorum"

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Mustafa Kaplan: "Beşiktaş maçından puan bekliyorum"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beştepe Tesisleri'nde, Beşiktaş maçı öncesinde AA muhabirine konuşan Mustafa Kaplan, "Şükür ki aşağıdan kurtulduk. İkinci yarıya başlarken kırmızı çizginin altındaydık. İkinci yarıda yapılan planlama ve transferlerle şu anda 36 puanımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "O maça hazırlanıyoruz. Kafa olarak maça odaklandık." diye konuştu.

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Mayıs ayında Vida için geliyorlar

- "Beşiktaş maçından puan bekliyorum"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, maç öncesinde Beşiktaş'ın kağıt üzerinde favori olduğunu ifade etti.

Beşiktaş karşılaşması için hesaplarını puan üzerine yaptıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Biz Ankaragücü olarak uzun zamandır Beşiktaş'ı yenemiyormuşuz. En son Ersun hoca zamanında yenmişiz. İnşallah bu hafta bir ilki başarırız. Hesaplarımızı puan üzerine yapıyoruz. Kağıt üzerinde baktığınız zaman Beşiktaş favori gözüküyor. Sahada baktığınız zaman favori yoktur. Onların şansı ne kadarsa, bizim de şansımız o kadar. Beşiktaş maçından puan bekliyorum. Kora kor oynayacağız. Kazanamıyorsak, kaybetmeyeceğiz."
Bütün rakiplere saygı duyduklarını belirten Kaplan, "Puan veya puanlar için sahaya çıkıyoruz. Bundan dolayı da oyuncu grubumuz kafa olarak hazır. Birçok oyuncumuz da ilk kez Beşiktaş'a karşı bir maç oynayacak. Onlar da bu maçın bilincinde." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Kaplan, karşılaşma öncesi iki takımın taraftar gruplarının paylaştığı güzel mesajların önemine dikkati çekti.

Kaplan, "Taraftar grupları paylaşımlar yapmış. Biz her kulüple dostuz. Geçmişi konuşmanın bir anlamı yok. Herkes, hedefi doğrultusunda işini en iyi şekilde yapacaktır." diyerek sözlerini tamamladı. 

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Mustafa Kaplan: Beşiktaş maçından puan bekliyorum

 

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