Mustafa Kaplan: Başkan ve yönetime inanarak görevi kabul ettim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Kaplan: Başkan ve yönetime inanarak görevi kabul ettim
GeriFutbol Mustafa Kaplan: Başkan ve yönetime inanarak görevi kabul ettim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
14.11.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: Başkan ve yönetime inanarak görevi kabul ettim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Kaplan: Başkan ve yönetime inanarak görevi kabul ettim

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli ekipte geçen sezonki takım ruhunu yakalayıp Süper Lig'de iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi. MKE Ankaragücü'nde zor dönemlerde görev aldığını belirten Kaplan, "Ben cesaretli bir adamım. Riski seven biriyim. Oyuncu grubuna, başkan ile yönetimine inanarak bu görevi kabul ettim." diye konuştu.

"Geçen sezon burada özellikle ikinci yarı itibarıyla taraftarlarımız, futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekip, başkan ve yönetim olarak güzel bir tarihe imza atmıştık." diyen Kaplan, "Burada en büyük destekçimiz büyük Ankaragücü taraftarıydı. Görevimize başladık. Bildiğimiz bir ortam, bildiğimiz bir oyuncu grubu. Taraftarların desteğiyle bir ivme yakalamak istiyoruz. Tekrar bu takımı iyi yerlere getirmek istiyoruz. Camia olarak kenetlenip Ankaragücü'nü iyi bir yerlere getirip, geçen seneki takım ruhunu tekrar yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu fotoğrafa tepki yağdı Ankaragücü başkanı ve Mustafa Kaplan...
Bu fotoğrafa tepki yağdı! Ankaragücü başkanı ve Mustafa Kaplan...

- "Ankaragücü bir markadır"

Kaplan, kısa bir ayrılığın ardından yeniden MKE Ankaragücü'nde görev alması konusunda ufak tefek yorumlar yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak yüzde 99'unun mutlu olduğunu biliyorum. Burada bir Sedat'ın, Yalçın'ın, Korcan'ın, İlhan'ın, Alihan'ın ve geçen Mehmet Sak'ın yaptıkları ortada. Onlar bu takımın ruhu ve ateşi. Herkes Ankaragücü'nün formasını giydiği zaman yüreğini ortaya koyarak oynuyor. Biz hem yerlisi hem de yabancısıyla geçen seneki ruhu yakalayıp güzel işler yapmak istiyoruz. Geçen seneki kadrodan üç kaybımız var. Boyd, Sacko ve kaleci Altay'ın dışında aynı kadromuz duruyor. Onlar bizi iyi tanıyor, biz onları iyi tanıyoruz. Güzel işler yapıp bu çınarı geçen sene nasıl dirilttiysek, bu sene de diriltmek istiyoruz. Ankaragücü bir markadır."

- "Herkesi mutlu etmek istiyoruz"

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile yapacakları maçı yeni bir başlangıç olarak gördüklerini dile getiren Kaplan, "Rakip büyük bir camia, saygı duyuyoruz. Biz Ankaragücü olarak hangi maç olursa olsun, tüm planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Eryaman Stadı'nda uzun süredir kazanamayan bir takımımız var. Biz Trabzonspor maçını kazanarak bir başlangıç yapmak istiyoruz. Herkesi mutlu etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bu cendereden çıkmak lazım"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli kulübün transfer tahtasının açılması durumunda kadroya katmayı düşündüğü oyuncular olduğunu ifade etti.
"Öncelikle bu cendereden bir çıkmak lazım" diyen Kaplan, "Transfer tahtası açılırsa kafamızda oyuncular var. Tahtamız açıldığı zaman benim elimdeki oyuncu profili bellidir. Bizim bu takıma en az 6-7 oyuncu katmamız gerektiğini de başkanla konuştuk. Elimizde hem yerli hem de yabancı oyuncu mevcuttur. İlk 6 maçı geçip sonrasında o günleri gördüğümüz zaman da geçen sene nasıl 24 saatte 9 oyuncuyu transfer ettiysek, yine yaparız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki genç oyunculardan faydalanmak istediğini de dile getiren deneyimli teknik adam, "Elimizde genç oyuncular var. Onlardan faydalanmak istiyoruz. Geçen sene oturttuğumuz bir oyun şablonu var. Onun üzerine gideceğiz. Genç oyunculara değer vereceğiz. Onları kazanmak istiyoruz. Elimizdeki tüm oyunculardan faydalanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ankaragücü taraftarı tartışılmaz"

MKE Ankaragücü taraftarına da seslenen Mustafa Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz geçen sene taraftarlarımızla kenetlendik. Onlar bizim için büyük bir güç. Onların hepsini çok seviyorum. Ankaragücü taraftarı tartışılmaz. Biz onları arkamızda hissetmek istiyoruz. Biz onların desteğiyle Trabzonspor maçını alarak üç puanı onlara hediye etmek istiyoruz."

Mustafa Kaplan: Başkan ve yönetime inanarak görevi kabul ettim

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (14.11.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle