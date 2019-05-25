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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.05.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Altay'ı Süper Lig'den takımlar istiyor"

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Mustafa Kaplan: "Altay'ı Süper Lig'den takımlar istiyor"

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe ile mücadele edecek MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, düşme hattını ilgilendiren kritik maç öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bu tip maçlara alışık olduğunu ve kimsenin hakkını yemeden sahaya çıkacaklarını belirten Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Ben bu tip maçlara alışığım, geçmişte de böyle 3 maç yaşadım. Biz her zaman hazırlandığımız gibi yine Göztepe maçına kazanmak için, puan almak için hazırlanıyoruz. İzmir’de planlarımız kazanmak için olacak. Biz geçen hafta Sivas maçını kazandıktan sonra kafa olarak daha da rahatladık. Kümede kalma riskimizi de ortadan kaldırdık. Biz ondan dolayı mutluyuz ama biz Göztepe maçında hangi takımın düşeceği hiç bizi bağlamayacağını bildiğimiz için gidip orada maçımızı oynayacağız. Biz saha içerisine bakacağız. Saha dışındaki hiçbir şeye biz bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Göztepe’nin, Bursaspor’un, Erzurumspor’un ilgileneceği bir maç olduğu için de biz kimsenin hakkını yemeden, kimseye de hakkımızı yedirmeden çıkıp biz orada kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

"TARAFTARLARIN DOST OLMASI SAHA İÇİNİ ETKİLEMEZ"

Sahaya 3 puan için çıkacaklarını vurgulayan Kaplan, "Taraftarlar kendi aralarında dost olabilirler ama saha içerisinde ben o tip şeylere karşıyım. Belki iki kulübün taraftarları yıllardır iyi bir dost olabilir ama biz oraya gittiğimiz zaman Ankaragücü için oynayacağız. Biz maçı kazanıp, ortada bir para var biliyorsunuz kulüplerin kazandıkları maçlardan sonra bu da bizim için iyi bir para 3 puan aldığımız zaman. 1 puana da para var. Biz de bir de bu tip maçları kazanıp kimsenin ileri geri konuşmasına da mahal vermeden çıkıp maçımızı oynayıp, iyi bir şekilde de mücadele edip kazanıp buraya gelmek istiyoruz. Onun dışında Erzurum, Göztepe, Bursa hangi takım düşmüş bizi bağlamıyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. Herkesin maçı kendini ilgilendiriyor. Biz camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz, yine söylüyorum biz kazanmak için planlarımızı yapacağız. Biz rahat bir konumdayız, oyuncu kadrolarımızın cezalılar dışında hepsi burada duruyor. Biz ona göre iyi bir kadro çıkarıp orada kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADROMUZU KORUMAMIZ LAZIM"

Kaplan, kiralık oyuncuların sözleşmelerinin biteceğini ve önümüzdeki sezon için kadroyu iyi planlamak gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dün başkanımızla bir konuşma yaptık. Bizim ikinci yarıda gelen 10 yabancımız ile içeride kalan Türk oyuncularımızın çok iyi bir aile ortamı var. İkinci yarı aldığımız 20 puan, öncesinde 20 puan alan teknik direktör arkadaşımız İsmail Kartal var. Biz de 20 puan alarak ligde kalmayı garantiledik. Elimizdeki oyuncu kadromuzun özellikle kiralık oyuncularımızın işte sözleşmesi biten oyuncularımızın yerlisi yabancısını tekrar iyi bir harman yapıp, önümüzdeki sezonla ilgili plan projeleri kendi aramızda konuştuk. Boyd, Sacko, Kitsiou’nun kulüpleri de oyuncuları verecek mi onlar da önemli. Başkan o girişimlere başladı. Mukavelesi biten Moke, Oscar var. Yine yerli oyuncularımızın çoğunun mukavelesi bitiyor. Korcan, Sedat, Alihan, İlhan’ın mukavelesi bitiyor. Bunlar maçtan sonra tekrar oturup konuşulacak ona göre kararlar vereceğiz. Sezon başı gelen 14 yabancının 14’ü de aramızdan ayrıldı. Şu an sadece bizim sezon ortası aldığımız 10 oyuncumuzun hepsi burada duruyor. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum bize çok büyük katkıları oldu. O 10 yabancı oyuncuyu ve elimizdeki yerli oyuncuları koruyup bunların üzerine de takviyeler yaparak önümüzdeki sezona girmek lazım. Çünkü bu sezon bayağı sıkıntılı geçti. Önümüzdeki sezon işi daha sıkı tutmak lazım."

"BAŞKAN DÜN BÜTÜN ÖDEMELERİ YAPTI"

Maç primleri ve ödemeler hakkında konuşan Kaplan, "Başkan bütün çalışmalara başladı dün itibariyle. Ben başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum dün kazandığımız Sivasspor maçının primlerini, personel, futbolcu, teknik heyetin maaşlarının tamamını yatırdı. Burada dışarıya yansıyan sıkıntıların olduğu dile getiriliyor, Türkiye Süper Lig’inde 18 takım var, 18 takımda da sıkıntılar var. Burada da kazandığımız zaman başkan gelen parayı olduğu gibi içeride kimin hakkı neyse ona göre dağıtıyor. Dün de bütün ödemeleri yaptı. Bundan dolayı da daha da rahatız, futbolcularımız da mutlu biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"ALTAY’I SÜPER LİG’DEN TAKIMLAR İSTİYOR"

Ankaragücü’nün genç file bekçisi için çıkan transfer haberlerine değinen Mustafa Kaplan, "Altay’ı isteyenler var. Tamamen o kararı başkan ve yönetim kurulu verecektir. Ben hep söylüyorum Altay bu ülke için önemli bir kaleci. Ankaragücü için önemli bir kaleci. Eğer maddi konularda kulübe katkısı olacaksa başkana biz verebilirsiniz dedik. O kararı tamamen onlar verecektir. Altay’ı Türkiye liginde isteyen 3-4 tane takım var. Dışarıdan da isteyen 2 tane takım var. Kararı konuşmalardan sonra başkan verecektir" diye konuştu.

"GOL ATANA ÇEYREK ALTIN"

Kaplan, Ankaragücü’nde çok iyi bir aile ortamı olduğunu belirterek, "Bir gün Boyd nişanlım gelecek dedi. Ben de sen bu hafta gol at ben sana çeyrek altın alacağım dedim. Bunu da takım içerisinde söylediğim için diğer arkadaşlar biz almayacak mıyız dediler. Bundan sonra kim gol atarsa maçtan sonra çeyrek altın benden dedim. 18 çeyrek altın dağıttık. Gol atan bütün arkadaşlara altın verdik. Toplamda bugün de 3 tane altın alacağız, 21 altın verdik. Zaten 20 tane gol attık, 1 tane altın da Altay’a vereceğiz Kayseri’de yaptığı iyi kurtarışlardan dolayı. Bizim burada çok iyi bir aile ortamı var. Yerlisi yabancısı müthiş bir oyuncu karakteri var. Bir kere çok büyük bir Ankaragücü taraftarı var. Eryaman Stadı’nda bize özellikle verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Biz onları tribünde gördüğümüz zaman, taraftarımız arkamızda biz bu maçı rahat kazanırız diyoruz" şeklinde konuştu.

"GÖZÜMÜ ANKARAGÜCÜ’NDE AÇTIM"

Takımın başında kalıp kalmayacağı sorusunu yanıtlayan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Ben gözümü Ankaragücü’nde açtım. Futbolculuğum da dahil zor durumda olduğunda beni çağırdıklarında ben geldim. Ben hiçbir zaman maddiyatı ön plana çıkarmadım. Benim için manevi değer çok önemlidir. Gençlerbirliği’nde 10 yıl, Ankaragücü’nde 10 yıl çalıştım ve hiçbir zaman maddiyatı ön plana çıkarmadım. Biz zor günlerin adamı olarak ilan edildik. Biz geldik, ekibimizle birlikte taşın altına elimizi soktuk ve başarılı da olduk. Bana göre Ankaragücü şu an şampiyon olmuş gibi. Çünkü 6 yıl aradan sonra lige çıkmış ve bu kadar olumsuzluklara rağmen ligde kalmış. Bizim amacımız da buydu ve bunu başardık, mutluyuz. Başkanımla oturup konuşacağız. Kulüp içerisinde değişmesi gereken olaylar da var, bazı şeyleri profesyonel olarak daha da oturtmak lazım. Ben Ankara futboluna 20 yıl 2 kulüpte hizmet ettim, başkanımız kalmamızı istiyorsa oturur konuşuruz doğruyu buluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İZMİR’E 3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"

Herkesi sağduyulu olmaya davet eden Kaplan, "Göztepe maçı centilmenliğin öne çıkacağı bir maç olmalı. Herkes kendi işini yapacak, biz de kendi işimizi yapacağız. Bütün kamuoyu görecektir, Ankaragücü ikinci yarı itibariyle hem iyi futbol oynuyor hem iyi neticeler aldı. Sonuçta biz kümede kalan bir takım olarak oraya 3 puan için gideceğiz. Biz bu maçı kazanıp puanımızı 43 yapmayı istiyoruz. Şimdiden bütün takımlara başarılar diliyorum. Taraftarlarımız sağduyulu olsunlar. Herkes herkese saygı duysun" diyerek sözlerini noktaladı.

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