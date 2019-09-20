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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.09.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Alanyaspor maçında bütün planlarımız 3 puan üzerine"

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Mustafa Kaplan: "Alanyaspor maçında bütün planlarımız 3 puan üzerine"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligde oynadığı 4 maçta kazandığı bir puanla sondan ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, 22 Eylül Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların da desteğiyle Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Kırımızı-siyahlılarda iyi bir oyuncu grubu ve aile ortamının bulunduğunu vurgulayan Kaplan, "Hangi oyuncunun ismini versem farketmez. Elimizde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz sadece savunma bloğunda kartlardan dolayı dönerli oynadık. Bunda da başarılı olduk. Oyuncu hata da yapabilir ama biz güveniyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak artık iç sahada kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Hafta sonu lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceklerini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Nasıl ki Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'yi yendiyse biz de Alanyaspor'u yenebiliriz. Onlar şu an ligde 12 puanla lider, biz de bir puanla aşağıdan ikinciyiz. Hiç farketmez ben her zaman cesaretli biriyim. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim bütün planlarımız 3 puan üzerine. Rakibimiz kim olursa olsun, tek amacımız var oda içeride ve dışarıda kazanmak."

Kaplan, oluşturdukları takımın her mevkide oturduğunu ve kadroya göre iyi bir oyun planlarının bulunduğunu dile getirdi.

Özellikle iç sahada oyun boyunu daralttıklarını ve geçişlerde başarılı olduklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"12 puanlı Aytemiz Alanyaspor ve bir puanla Gençlerbirliği, biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için de bütün hamlelerimizi yapacağız. Futbolda bazı şeylerde erken konuşuluyor. Bunu özellikle dışarıdakiler kişiler yapıyor. Kaybedilmiş bir şey yok. Daha önümüzde bir sürü maç, alınacak puanlar var. Bizim belki başlangıcımız kötü oldu ama bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir seriye ihtiyacımız var. Özellikle iç sahada oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçında oyuncularımızla da bunu paylaştık. Üç maçta oynanacak 9 puana da talibiz. Bunu yapabilecek gücümüz, oyuncu kadromuz var. Saha içinde çok kaliteli ayaklarımız, bireysel yeteneği olan oyuncularımız var." 

Mustafa Kaplan: Alanyaspor maçında bütün planlarımız 3 puan üzerine

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