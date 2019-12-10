Mustafa Kaplan: Adam İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği eski öğrencisi Tyler Boyd hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'ndeki performansı ile göz dolduran Tyler Boyd'un Beşiktaş'ta bekleneni verememesine değinen Mustafa Kaplan, İstanbul'un Boyd'un hayatını değiştirdiğini söyledi.

Mustafa Kaplan'ın Tyler Boyd sözleri şu şekilde:

"Beşiktaş'ta o da kendini bulabilir ama ısrar edilmesi lazım. Adam İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı. Kolay değil. Savunması olmayan bir oyuncu. Bu sorun yaratabilir ancak o da toparlanırsa Beşiktaş'ı rahatlatır" dedi. (Sabah)

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