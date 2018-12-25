Mustafa kapıyı böyle açtı! Galatasaray'ın yeni starının sırrı...
Sivasspor karşılaşmasının son saniyelerinde oyuna dahil olan Mustafa Kapı 8 Kasım 2002’de Denizli’de doğdu ve kariyerine Denizlispor’da başladı. Genç oyuncu, 10 yaşında Antalya’daki bir turnuvada, Galatasaray scout ekibinden Kerem Yavaş ve Birkan Bozkurt tarafından keşfedildi.
Atalay Babacan mahalle Ozan Kabak oda arkadaşı
Genç yetenek ardından, G.Saray efsane isimlerinden Bülent Ünder’in girişimleri ve Denizlispor’la yakın ilişkileri sayesinde bedelsiz olarak transfer edildi. Mustafa, G.Saray’da ilk 1.5 yıl Florya’da kalırken oda arkadaşı Ozan Kabak’tı.
Ayrıca yine bu sezon A takımda şans bulan Atalay Babacan da Mustafa’nın Denizli’den mahalle arkadaşı... Genç yıldızın babası da Denizli’de market sahibi.
Gazetecilerden kaçmak zorunda kaldı!
Florya’da geçen 1.5 yılın ardından Mustafa’nın babası, kulüpten ayda 5 bin TL maaş alan oğlunun ailesi ile birlikte kalması için 1.5 yıl önce Beşyol’da daire tuttu. Riekerink döneminde, henüz 14 yaşındayken Levski ile oynanan hazırlık maçında A Takıma görev aldı. Bir anda spor gündemine oturan Mustafa, okulunda gazetecilerden kaçar oldu. Bu olay onu etkiledi.
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