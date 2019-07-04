Mustafa Denizli'nin transferi Trabzonspor'dan | Transfer haberleri
İran ekibi Traktör Sazi'yi çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli'nin Trabzonsporlu futbolcuya talip olduğu öğrenildi.
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transferler sürerken 2 oyuncu ile de yollar ayrılacak. Toure ve Amiri'nin takımdan ayrılacağını açıklayan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Amiri'ye Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Sazi'nin talip olduğunu belirtti.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan iki ismin takımdan ayrılacağını belirterek, "Amiri ve Toure ile yollarımızı ayıracağız. İki futbolcuya da gelen teklifler var. Görüşmeler devam ediyor. Amiri'yi Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Sazi başta olmak üzere birkaç takım istiyor. İki futbolcu dışında oyuncu gönderme düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.
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