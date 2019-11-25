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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı takıma, Kayseri’den dostluk selamı
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DHA
25.11.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı takıma, Kayseri’den dostluk selamı

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Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı takıma, Kayseri’den dostluk selamı

Kayseri Birinci Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Akkışla Gençlik Spor Kulübü, hafta sonunda yaptığı karşılaşma öncesinde, İrandaki Türklerin simgesi haline gelen Tractor Kulübüne dostluk selamı gönderdi.

Hafta sonu yapılan Birinci Amatör Ligi B Grubu maçında, Palas Belediye Spor Takımı ile karşılaşan Akkışla Gençlik Spor Kulübü, Türk teknik adam Mustafa Denizlinin çalıştırdığı, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Tractor Kulübü’ne, maç öncesi yaptığı tezahüratlarla dostluk selamı gönderdi. Akkışla futbol sahasında yapılan maç öncesinde futbolcular, ’Tractore selam olsun’ yazılı bir pankartla sahaya geldi. Ardından futbolcular, Tractor takımının her maç öncesi sahada yaptığı gibi, Azerbaycanlı şarkıcı Araz Elsesin ’Haray haray men Türkem’ sloganının aynısı ile soydaşlarına ses verdi.

Akkışla Gençlik ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sadık Akşit, yaptıkları selamlama ile Türkiye lehine yaptıkları tezahüratlara kayıtsız kalmadıklarını göstermek istediklerini söyledi. Akşit, "Şuanda burada yapmış olduğumuz etkinlikte, Akkışladan, Kayseriden, Türkiyeden, İrandaki soydaşlarımızı temsil eden Tractor takımına selam ve sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Bu etkinliği yapmaktaki amacımız, Tractor takımının her maç öncesi Türkiye lehine yaptığı tezahüratlara kayıtsız kalmadığımızı ve seslerini duyduğumuzu göstermektir. Bu şekilde ayrıca kendilerine başarı dileklerinde de bulunmak istiyoruz diye konuştu.

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Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı takıma, Kayseri’den dostluk selamı

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