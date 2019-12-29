Mustafa Denizli'den Trabzonspor iddialarına yanıt!

Mustafa Denizli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü yönündeki iddialar hakkında Ersin Düzen'e konuştu.

Ersin Düzen sosyal medya hesabından Ahmet Ağaoğlu’nun Mustafa Denizli ile görüştüğü yönündeki iddialar hakkında tecrübeli teknik adamla konuştuğunu açıkladı.

Düzen, Mustafa Denizli'nin kendisine "30 yıldır, bir takımın başında hoca varken kimseyle görüşmedim. Ahmet Ağaoğlu ile en son 2 sene önce bir cenazede karşılaştım. Bir görüşme asla olmamıştır" dediğini duyurdu.

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