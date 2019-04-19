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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.04.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli'den penaltı yorumu

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Mustafa Denizli'den penaltı yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın adil bir sonuçla son bulduğunu söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizli, "Her rakibimiz durumları itibarıyla ya Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor ya da üst sıralara tırmanmaya çalışıyor. Bu da maçların zorluk derecesini arttırıyor." dedi.

Bursaspor karşısında maça kötü başladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Daha sonra dengeli bir oyun ortaya koyduk. Öne geçtikten sonra farkı arttıracak pozisyonu da bulduk. Tabii Bursaspor'un pozisyonlarını da görmek lazım. Oyunun son dakikalarında kendi hatamızla 2 puan kaybettik. Ortaya adil bir sonuç çıktı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, Bursaspor'un penaltı kazandığı pozisyonla ilgili soruya, "Penaltı pozisyonuna hakem çok yakındı. Hocamız öyle karar verdi. Diyecek bir şey yok. Öyle takdir etmişler." yanıtını verdi.

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